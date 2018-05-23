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美聯社：20航空公司向中國低頭 改台灣標註

2018-05-23 01:00中央社 台北22日綜合報導

英國航空網站21日台灣的欄位後面加註中國字樣。美聯社
英國航空網站21日台灣的欄位後面加註中國字樣。美聯社
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中國要求外國航空公司不得將台灣標註為國家，雖遭白宮批評是「歐威爾式胡言亂語」，據美聯社統計，全球仍有20家航空公司低頭接受，包括加拿大航空、英國航空和德國漢莎航空。

中國民用航空局4月25日致函36家外國航空公司，要求這些業者在自己的網站及促銷文案上不得將台灣標示為國家。這些航空公司如今只剩3天時間決定是否乖乖聽話，否則將面臨中國業務可能停擺等後果。

總統蔡英文今天說，中國大陸常以強迫改名方式，干擾各國民間公司，要求更改台灣名稱，「我要再次強調，這種徒增反感的魯莽行為，不僅對改善兩岸關係毫無幫助，對中國的國際形象也毫無助益」，她要嚴正地告訴中國大陸「立刻停止這種損人不利己的作為」。

美聯社調查發現，多家航空公司已決定接受北京要求，除了加拿大航空（Air Canada）、漢莎航空（Lufthansa）和英國航空（British Airways）以外，芬蘭航空（Finnair）、印尼航空（Garuda Indonesia）、韓亞航空（Asiana Airlines）和菲律賓航空（Philippine Airlines）等公司也已依要求改變網站上對台灣的標註。

北歐航空（SAS airlines）、瑞士航空（Swissair）、馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、宿霧太平洋航空（Cebu Pacific Air）、俄羅斯航空（Aeroflot）、義大利航空（Alitalia）、奧地利航空（AustrianAirlines）、模里西斯航空（Air Mauritius）、阿提哈德航空（Etihad Airways）、西班牙伊比利亞航空（Iberia）、以色列航空（EL AL）、蒙古民用航空（MIAT Mongolian Airlines）和俄羅斯西伯利亞航空（S7 Airlines）也都符合要求，但目前還不清楚時間有多久。

美國主要航空公司則尚未屈服，包括聯合航空（United Airlines）、美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta）和夏威夷航空（HawaiianAirlines），至今天都尚未在網站上將台灣列為中國的一部分。澳洲航空（Qantas Airways）也是一樣。

這些航空公司告訴美聯社，他們還在檢討此事。不過，由於大多數航空公司已經讓步，可能讓這些航空公司更難以抗拒北京要求。

批評者指出，中國日益加強運用經濟力量塑造新的國際規範，開創了令人憂心的先例。

旅居台北的諾丁罕大學中國政策研究所資深研究員寇謐將（J. Michael Cole）警告：「如果北京沒有遇到紅線，只會要求越來越多。」

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