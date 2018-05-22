歐洲空氣品質調查 巴黎幾乎吊車尾

2018-05-22 23:36 中央社 巴黎22日專電



綠色和平組織今天公布對歐洲13座都市的機動性和空氣品質調查結果，空氣品質方面，奧斯陸、哥本哈根、蘇黎世名列前茅，但巴黎氣候協定的簽署地倒數第二，只比莫斯科好。

綠色和平組織（Greenpeace）這項調查結果針對歐洲13座都市，分5項指標評比，包括公共運輸、道路安全、空氣品質、機動性管理（停車場、交通壅塞、共享單車或汽車）、步行跑步自行車運用比率。

法國「世界報」（Le Monde）引用調查結果報導，哥本哈根、阿姆斯特丹、奧斯陸名列最能兼顧機動性及空氣品質（綜合5項指標）的歐洲城市。

接下來是蘇黎世、維也納和馬德里，巴黎排名第7，剛好居中，後面則是布魯塞爾、布達佩斯、柏林、倫敦、莫斯科和羅馬。

綠色和平組織在專攻氣候變遷和能源轉型的德國烏帕塔研究院（Institut Wuppertal）協助下，針對13座歐洲大都市執行調查。

研究聚焦在城市的「永續機動性」，包括大眾運輸系統、道路安全、塞車狀況、公用單車和汽車的使用率、居民步行和騎單車的比例、綠地空間及空氣品質等。

5項評鑑總和為100分，哥本哈根得到57分，阿姆斯特丹獲得55分，奧斯陸有50分，這些城市長期以單車使用率高而聞名，名列前茅並不令人意外。

而巴黎僅得到38.75分。世界報引述調查負責人柯杜庫拉（Santhosh Kodukula）的說法表示，巴黎排名這麼低是出乎意料之外。?他說，巴黎在國際上常被認為是機動性的好榜樣，大家心裡也常想到巴黎要在2024年禁止柴油汽車的大膽宣言，但調查結果顯示，巴黎還有很多要努力的地方。

在調查報告中，巴黎最被詬病的是空氣品質，儘管巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）不惜違反民意也要採取把塞納河岸車道改為徒步區等措施，巴黎在空氣品質一項的20分裡只得到9.5分，幾乎吊車尾，在13個受評比都市中，只比莫斯科強。

巴黎的另一個問題是塞車嚴重，這與大巴黎地區人口眾多、密集度高有關。

巴黎的可取之處在於大眾運輸系統，但調查報告建議巴黎市政府，應更鼓勵騎單車，巴黎居民出門僅有3%使用單車，哥本哈根卻有30%。

根據報導，綠色和平組織法國分部成員法約爾（Sarah Fayolle）說，空氣污染令巴黎窒息，巴黎的街巷太多汽車，哥本哈根、阿姆斯特丹和奧斯陸把市民健康及環境置於優先項目，巴黎既然有改善空氣的企圖心，就要拿出相應表現，努力建設一座不需要個人汽車的城市。