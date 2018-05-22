親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈利梅根大婚
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

歐洲空氣品質調查 巴黎幾乎吊車尾

2018-05-22 23:36中央社 巴黎22日專電

綠色和平組織今天公布對歐洲13座都市的機動性和空氣品質調查結果，空氣品質方面，奧斯陸、哥本哈根、蘇黎世名列前茅，但巴黎氣候協定的簽署地倒數第二，只比莫斯科好。

綠色和平組織（Greenpeace）這項調查結果針對歐洲13座都市，分5項指標評比，包括公共運輸、道路安全、空氣品質、機動性管理（停車場、交通壅塞、共享單車或汽車）、步行跑步自行車運用比率。

法國「世界報」（Le Monde）引用調查結果報導，哥本哈根、阿姆斯特丹、奧斯陸名列最能兼顧機動性及空氣品質（綜合5項指標）的歐洲城市。

接下來是蘇黎世、維也納和馬德里，巴黎排名第7，剛好居中，後面則是布魯塞爾、布達佩斯、柏林、倫敦、莫斯科和羅馬。

綠色和平組織在專攻氣候變遷和能源轉型的德國烏帕塔研究院（Institut Wuppertal）協助下，針對13座歐洲大都市執行調查。

研究聚焦在城市的「永續機動性」，包括大眾運輸系統、道路安全、塞車狀況、公用單車和汽車的使用率、居民步行和騎單車的比例、綠地空間及空氣品質等。

5項評鑑總和為100分，哥本哈根得到57分，阿姆斯特丹獲得55分，奧斯陸有50分，這些城市長期以單車使用率高而聞名，名列前茅並不令人意外。

而巴黎僅得到38.75分。世界報引述調查負責人柯杜庫拉（Santhosh Kodukula）的說法表示，巴黎排名這麼低是出乎意料之外。?他說，巴黎在國際上常被認為是機動性的好榜樣，大家心裡也常想到巴黎要在2024年禁止柴油汽車的大膽宣言，但調查結果顯示，巴黎還有很多要努力的地方。

在調查報告中，巴黎最被詬病的是空氣品質，儘管巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）不惜違反民意也要採取把塞納河岸車道改為徒步區等措施，巴黎在空氣品質一項的20分裡只得到9.5分，幾乎吊車尾，在13個受評比都市中，只比莫斯科強。

巴黎的另一個問題是塞車嚴重，這與大巴黎地區人口眾多、密集度高有關。

巴黎的可取之處在於大眾運輸系統，但調查報告建議巴黎市政府，應更鼓勵騎單車，巴黎居民出門僅有3%使用單車，哥本哈根卻有30%。

根據報導，綠色和平組織法國分部成員法約爾（Sarah Fayolle）說，空氣污染令巴黎窒息，巴黎的街巷太多汽車，哥本哈根、阿姆斯特丹和奧斯陸把市民健康及環境置於優先項目，巴黎既然有改善空氣的企圖心，就要拿出相應表現，努力建設一座不需要個人汽車的城市。

巴黎氣候協定空氣品質共享單車
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

影／龐培歐警告祭史上最強制裁 伊朗：你以為你是誰

2018-05-22 17:41

杜特蒂閱兵 矢言重振海上雄風

2018-05-22 23:10

菲陸軍總司令：菲多處有IS「沉睡細胞」

2018-05-22 23:33

熱浪襲巴基斯坦大城 慈善團體：恐數十死

2018-05-22 21:47

阿富汗貨車炸彈爆炸 至少16死38傷

2018-05-22 20:46

白宮罵歐威爾式謬論沒用 20家航空公司仍配合北京

2018-05-22 19:14

義大利債台高築 歐盟官員表達關切

2018-05-22 18:53

北韓邀外媒見證廢核 南韓媒體臨時被拒

2018-05-22 18:14

被指為華人後代 佐科威：我是中爪哇鄉下男孩

2018-05-22 16:16

希臘第2大城市長 當街遭極右派痛毆倒地頭部受創

2018-05-22 16:13

打擊快時尚！法國立法禁止服飾業拋棄新衣

2018-05-22 15:32

龐培歐警告：美將對伊朗祭最嚴厲制裁

2018-05-22 14:21

影／共推政治素人任總理 義大利民粹政黨求組閣

2018-05-22 13:42

比人類更愛國！烏克蘭間諜海豚被俄國抓走 絕食而亡

2018-05-22 11:59

委總統馬杜洛連任 國際孤立美制裁斷金援

2018-05-22 11:50

加計學園再爆爭議 安倍否認有不當見面

2018-05-22 11:42

影／國寶的悲歌？部分斯里蘭卡象以撿垃圾為生

2018-05-22 11:16

USGS：5.6地震襲關島附近

2018-05-22 09:30

巴西：委內瑞拉選舉欠缺合法性和可信度

2018-05-22 09:16

國防授權法美眾院本週審議 倡美台軍事高層互訪

2018-05-22 08:49

委國總統馬杜洛連任 巴西境內委國移民失望

2018-05-22 08:23

委內瑞拉大選／馬杜洛爭議中連任 歐美拒承認

2018-05-22 00:13

委內瑞拉大選／公車司機出身 馬杜洛自稱工人總統

2018-05-22 00:13

陸轟6K起降南海 菲律賓：非立即性威脅

2018-05-21 22:51

立百病毒無藥醫 印度南部已3人死亡

2018-05-21 22:50

川金會登場前暖身 文在寅啟程赴美與川普一對一會談

2018-05-21 22:43

義民粹政府總理人選 媒體看好法律學者孔蒂

2018-05-21 22:23

陸轟炸機南海起降訓練 越南抗議

2018-05-21 22:16

個資風暴赴歐洲議會聽證 祖克柏同意直播

2018-05-21 22:04

南韓記者團在北京苦等北韓簽證

2018-05-21 22:01
看更多

熱門文章

狠母賣男嬰！父苦尋回竟發現非親生 仍爭取撫養

2018-05-22 09:55

【重磅快評】習大改劇本 川金會成了變調的川習會

2018-05-22 11:25

哈利問婚宴賓客有無人會彈鋼琴？ 只有他敢站出來

2018-05-22 16:38

別老是想把我！ 美女咖啡師列十大奧客行為

2018-05-22 14:42

特斯拉Model 3 遭權威消費雜誌評：有「重大瑕疵」不推薦

2018-05-22 07:28

貿易談判如簽「辛丑條約」？網友：中方代表比美方年輕

2018-05-22 09:56

不想養小孩 醫生在女友飲料裡偷加墮胎藥害她流產

2018-05-22 10:32

歧視外國客？日知名壽司店不給選口味 還直接少出餐

2018-05-22 13:41

加密幣泡沫 衝擊DRAM市場

2018-05-22 01:41

白宮罵歐威爾式謬論沒用 20家航空公司仍配合北京

2018-05-22 19:14

影／龐培歐警告祭史上最強制裁 伊朗：你以為你是誰

2018-05-22 17:41

紐時：川普軟硬兼施 對中國不管用

2018-05-22 13:14

不只北韓 南韓也怪美國安顧問波頓使「川金會」生變

2018-05-22 10:16

比人類更愛國！烏克蘭間諜海豚被俄國抓走 絕食而亡

2018-05-22 11:59

哈利梅根大婚回禮袋 約10萬元待價網拍

2018-05-22 08:44

她跳傘截癱「終生無法行走」 現能漫步海灘樂玩水

2018-05-22 15:09

調高財測又買回股票 DRAM大廠美光利多連連

2018-05-22 07:34

川金會落空或未達協議 專家：失敗將讓文在寅承受不起

2018-05-22 23:18

影／少一點會更好！日本極簡主義者體悟人生哲學

2018-05-22 15:32

你有「三角巧克力通道」嗎？ IG最新風潮是這個

2018-05-22 23:00

被指為華人後代 佐科威：我是中爪哇鄉下男孩

2018-05-22 16:16

影／美洲獅攻擊咬死單車客 野外遭遇的保命策略有這些

2018-05-22 17:16

Fed官員稱加密貨幣是場鬧劇 分析師：價格可能歸零

2018-05-22 10:56

美中貿易戰停火 道瓊上漲近300點

2018-05-22 06:42

超級電池工廠 車商新戰場

2018-05-22 01:41

諾貝爾經濟學家席勒再發警告 加密幣好像1世紀前的失敗翻版

2018-05-22 09:45

Fed面臨通膨噴出震撼

2018-05-22 01:41

哈利梅根官方婚禮照出爐 可愛小花童入鏡

2018-05-22 15:19

追岩漿的男人！知道如何靠近火山 曾掉入熔岩管

2018-05-22 15:07

急慶祝？白宮發行川金會紀念幣 專家批：傳遞錯誤訊息

2018-05-22 18:06

打擊快時尚！法國立法禁止服飾業拋棄新衣

2018-05-22 15:32

潘斯嗆北韓別耍川普 川普也可能退出川金會

2018-05-22 08:23

停火之後回馬槍？美對中國由越南轉口鋼品課徵高額關稅

2018-05-22 08:50

學者：美中衝突問題 只是往後拖

2018-05-22 01:39

劉鶴：想獲市占率 必須要讓中國人民高興

2018-05-22 09:52

豬隊友親戚 梅根姪子帶刀進夜店遭警告

2018-05-22 10:19

美對中興通訊禁令有望解套

2018-05-22 12:46

行動DRAM晶片 Q1全球銷售額改寫歷史新高

2018-05-22 18:19

全球最熱門博物館 羅浮宮居冠台北故宮第13

2018-05-22 21:25

汽車電子化...召回頻傳

2018-05-22 01:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top