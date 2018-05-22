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菲陸軍總司令：菲多處有IS「沉睡細胞」

2018-05-22 23:33中央社 馬尼拉22日專電

2017年5月位於民答那峨島中部的馬拉韋市，一批向IS效忠的恐怖分子在這座城市發...
2017年5月位於民答那峨島中部的馬拉韋市，一批向IS效忠的恐怖分子在這座城市發動亂事，企圖為IS設省，軍方經過5個多月的圍剿戰事持續5個月，導致城市損毀嚴重。圖為2018年5月22日航拍的菲律賓馬拉韋市的建築物廢墟。 新華社
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菲律賓陸軍司令包蒂斯塔（Rolando Bautista）今天驚爆，伊斯蘭國IS）組織在菲國多處佈有「沉睡細胞」，包括多座大城市在內，隨時可以發動恐怖攻擊。

明天就是菲國南部馬拉韋市（Marawi）戰事爆發一週年紀念，包蒂斯塔今天在陸軍總部向媒體說：「在馬拉韋之戰結束後，我們發現IS的沉睡細胞（sleepercells）不只埋伏在民答那峨島，還分布在呂宋島（Luzon）與維薩亞斯群島（Visayas）。」

包蒂斯塔指出，呂宋島北部的碧暑勝地碧瑤市（Baguio）、中部的達古班市（Dagupan）、丹轆市（Tarlac），維薩亞斯群島的沙馬爾島（Samar）和宿霧（Cebu）等，都有IS沉睡細胞。

馬拉韋市位於民答那峨島（Mindanao）中部，2017年5月，一批向IS效忠的恐怖分子在這座城市發動亂事，企圖為IS設省，軍方經過5個多月的圍剿，擊斃974名恐怖分子，但也折損168名軍警。

這場戰事使得馬拉韋市大片區域化為瓦礫，數十萬平民失去家園。

之前是「馬拉韋特別行動隊」司令的包蒂斯塔警告，經過馬拉韋市戰役之後，菲國恐怖組織的實力被大幅削弱，多名頭目也都陣亡，如果親IS恐怖分子近期要發動攻擊，很有可能是以「孤狼」模式。

孤狼是指單獨或在少數人支持下，策劃、執行攻擊行動的激進分子。

包蒂斯塔說，如果沉睡細胞被喚醒，他們有能力發動同步攻擊，「比如說在某處發動1、2宗炸彈攻擊，同時在宿霧執行刺殺行動。」

他表示，孤狼式攻擊參與人數不多，但可以造成很大的衝擊。

根據軍方情報，菲國已被IS滲透的恐怖組織包括：阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）、莫洛國伊斯蘭自由鬥士（BIFF）、民答那峨伊斯蘭教繼承運動（KhilafahIslamiyah Mindanao）以及馬巫德（Maute）集團等。

包蒂斯塔說，軍方不排除恐怖組織聯盟打算再次策劃「馬拉韋式」的大規模行動，但軍方評估，他們至少還要3至5年的準備，才有這樣的能力。

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