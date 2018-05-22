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杜特蒂閱兵 矢言重振海上雄風

2018-05-22 23:10中央社 馬尼拉22日專電

菲律賓海軍建軍120週年，20年來首次閱兵，總統杜特蒂親臨校閱。 歐新社
菲律賓海軍建軍120週年，20年來首次閱兵，總統杜特蒂親臨校閱。 歐新社
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菲律賓海軍今天慶祝建軍120週年，舉辦20年來第一次閱兵，總統杜特蒂親臨校閱。杜特蒂重申在南海「不打沒有勝算的仗」的同時，也矢言將重振海軍雄風。

菲律賓海軍慶祝建軍120週年儀式在馬尼拉灣畔的「椰子宮」（Coconut Palace）舉行，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）、國防部長羅倫沙納（DelfinLorenzana）、參謀總長加維斯（Carlito Galvez）、國會議員以及多國駐菲武官出席。

杜特蒂致詞時說：「致海軍勇敢的士兵及陸戰隊員們，你們讓菲律賓人感到驕傲，你們在我國領海英勇捍衛主權之舉，繼續讓我們感到驕傲，特別是在西菲律賓海。」

西菲律賓海（West Philippine Sea）是指南海區域菲律賓主張擁有主權的部分，大致上是菲國200海里專屬經濟海域的範圍。

談到南海，杜特蒂表示，他的南海政策是基於地理政治考量而作，在重申「不打無法取勝的仗」之餘，矢言推動預算770億披索（約新台幣486億元）的第2階段軍事現代化計畫，實現強國的夢想。

杜特蒂籲請將士們克盡己職，為下一個120年打造出一支強大的海軍，他還開玩笑說：「說不定到時候我們可以開始侵略其他國家。」

菲律賓海軍總司令恩貝德拉（Robert Empedrad）坦承，菲律賓海軍實力遠遠落後於區域內其他國家，但情況正逐漸改觀，光是近2個月，海軍就獲得了3架日本贈送的TC-90巡邏機，多功能攻擊艇也正在安裝海軍建軍以來首套飛彈系統。

恩貝德拉並稱，菲國向韓國購買的浦項級輕型護衛艦預定在今年第3季交貨，掛載魚雷的2架反潛直升機明年5月將可服役，2020年將再取得2艘飛彈驅逐艦。

此外，杜特蒂致詞時也脫稿宣布，約旦將贈送菲國2架眼鏡蛇直升機，但未提及時間。

為展示戰力以及現代化計畫成果，海軍動員了多艘軍艦、快艇、攻擊直升機和巡邏機，在馬尼拉灣一字排開，讓杜特蒂校閱；海軍特種部隊及陸戰隊也以空包彈表演反恐戰鬥能力，現場爆破聲與煙霧四起，十分震撼。

菲律賓是海洋國家，擁有7641座島嶼、海岸線為美國的兩倍長，海軍現有2萬4000人員，上一次的海軍閱兵是於1998年舉辦。

菲律賓海軍閱兵，動員多艘軍艦、快艇、攻擊直升機和巡邏機。 美聯社
菲律賓海軍閱兵，動員多艘軍艦、快艇、攻擊直升機和巡邏機。 美聯社
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