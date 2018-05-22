熱浪襲巴基斯坦大城 慈善團體：恐數十死

2018-05-22 21:47 中央社 喀拉蚩22日綜合外電報導



巴基斯坦最大城市喀拉蚩本週遭熱浪襲擊。美聯社 分享 facebook

巴基斯坦最大城市喀拉蚩本週遭熱浪襲擊，氣溫已飆升到攝氏42度，慈善機構表示，恐怕有數十人因而喪命，但政府否認。

法新社報導，非營利機構艾德希基金會（EdhiFoundation）表示，近日送到喀拉蚩市（Karachi）各停屍間的遺體比平常多一倍，可能有數十人死於天氣太熱。

這個基金會監督各項公共衛生機構，包括停屍間和救護車部門，負責人艾德希（Faisal Edhi）表示：「我們過去4天收到180具遺體，是平常數量的一倍多。」

他又說：「根據死者的親戚表示，他們多半是因熱浪突然死亡。我們對此說法無法自行驗證。」

路透社報導，艾德希稍早表示，因熱浪死亡人數可能達65人。

信德省（Sindh）政府駁斥這項估計，省政府災難管理局（Disaster Management Authority）局長夏克（Muhammad Ali Shaikh）說：「迄今據報只有一個人死於中暑。」

這波熱浪恰逢齋戒月開始，巴基斯坦的千千萬萬穆斯林由日出到日落都不能飲食。

巴基斯坦氣象局警告，「今後2至3天喀拉蚩天氣可能非常炎熱」，預測這段期間氣溫可能達到攝氏44度。

2015年6月巴基斯坦遭遇嚴重熱浪，造成約1200人喪生，其中近2/3是無家可歸的遊民。