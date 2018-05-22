打擊快時尚！法國立法禁止服飾業拋棄新衣

2018-05-22 15:32 聯合新聞網 文／遠見提供



圖擷自 citi 分享 facebook 當快時尚瘋狂流行、衣服每一週就換一季、從設計到上市只要短短數天的成衣生態下，愈來愈多的庫存衣服，已成了整體消費者無法消化的龐大──這牽連整個環境體系的負擔，從棉花種植、染劑使用、石化物的衍生與碳足跡之累積等都是你我難以承受之重，你可能更從未想過，那些賣不出去的衣服會遭受什麼命運。

服裝產業是世界第二大汙染產業，僅次於石油業，它涉及生產、原料，紡織、製造、設計、運輸、零售等環節，快時尚更加速這個輪迴，讓環境承受更大的侵害。

曾幾何時，你有多久沒有檢查自己的衣櫃？那些曾經因為促銷、便宜而買的款式，是否早已堆疊在衣櫃深處而忘卻？

在快時尚的話術下，消費者對推陳出新、琳琅滿目的商品有著難以抗拒的誘惑，於是一直買、一直買，也沒想過自己是否真的合適，而最終，常常許多人會在偶然間驚嘆自己「原來我買過這件衣服。」但事實上根本連標籤都沒撕掉。

《Nytimes》報導，在日前H&M公佈的產品季度報告中，未售出的衣服總價值就超過43億美元，在銷售不如預期、生產速度遠大於購買比率的狀況下，過季的衣服、退流行的款式愈積愈多，迫使H&M不得不以促銷價格清出庫存，消火20年來首次營運衰退的狀況，甚至還有傳言服飾業每年燒掉10幾噸新衣。

為了抑制服飾業過多衣服滯銷的狀況，對環境保護不遺餘力的法國（France），決定維持多年來生態友好的理念──《mymodernmet》報導，從太陽能道路、高回收設施，以及近期的食品廢棄物處理法案，該國政府決定把苗頭再對準紡織業，若未售出的衣服直接被企業丟棄或銷毀，就是違法的行為。

在過去，法國服裝店通常會丟棄任何剩餘的服裝。在被扔掉之前，這些非常好的服裝其實都還是可以穿的，但一進到垃圾堆後會整個被汙染，最終導致400萬噸浪費的衣服。

但是，由於這項新法律，服飾業者現在被要求將未售出的任何衣物捐贈給慈善機構，這樣做可以消除不必要的垃圾，同時還可以幫助那些需要照顧的人。

幾個月來，在這項法令上積極努力的，是Emmaus──巴黎一家專注於結束無家可歸的組織的優先處理事項。今年2月，一張服飾業將所有新衣隨意摧毀的照片激起群眾憤怒，這也讓Emmaus迫切注意到這事的嚴重性，「這些跡象令我感到噁心，我們的世界是多麼黑暗？業者拋棄而不是給予需要的人，這著實讓人痛心。」

Emmaus目前至致力於回收舊衣物，利用有限的人力把衣服清洗、縫補後再次出售或贈予，若損傷的會做成抹布，而販售之盈餘會作為公益用。

法國政府表示，這項禁令將在2019年起徹底全面實施。

圖擷自 mymodernmet 分享 facebook

（作者／魯皓平 本文出自2018.5.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）