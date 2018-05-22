親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈利梅根大婚
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

法務部次長有沒有主導拔管？看這四回合出手就知

北韓核試驗場跨國採訪團 已搭專機由北京出發訪朝

2018-05-22 09:20聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

北韓明起三日內對外公開核試場廢除情形，日媒分析，北韓雖然展現非核化行動的第一步，...
北韓明起三日內對外公開核試場廢除情形，日媒分析，北韓雖然展現非核化行動的第一步，但主要目的在宣傳其自發性的行動，且這次公開並未讓專家隨行，顯示北韓有意將核試驗場廢棄的現場檢證當作對美談判的籌碼。路透
分享

北韓將在明日起三日內對外國媒體公開豐溪里核試驗場的廢棄狀況，跨國採訪團今早已出發前往北韓。不過，南韓記者最終仍未取得採訪許可，而美國記者傳出採訪代價是一人近一百萬新台幣。

日本媒體分析，北韓雖然展現非核化行動的第一步，但主要目的在宣傳其自發性的行動，且這次公開並未讓專家隨行，顯示北韓有意將核試驗場廢棄的現場檢證當作對美談判的籌碼。

北韓原同意讓美、英、中、俄、韓五國記者在23日至25日前往豐溪里核試驗場進行採訪，但日前突然又否決了南韓採訪名單。

韓聯社報導，其餘四國記者已經得到北韓發給的簽證，上午已經由北京首都機場出發，搭乘北韓方面安排的專機，飛往北韓東部元山進行採訪。據傳北韓為了接送外國記者團，重新修復了連接元山和核試驗場之間的鐵路，並被拍攝到火車試運轉的樣子。北韓預計將在元山設置媒體中心以及安排外國記者團的下塌住所。

至於南韓通訊社與國家電視台的8名記者雖然在昨天抵達了北京，等待南北韓最後協商結果，但至上午為止，未能取得北韓發給的簽證。

日本產經新聞報導，北韓拒絕了南韓採訪團，且對美國記者收取高額費用，發給一人簽證要價1萬美元，加上專機費用等總計一人需要約300萬日圓。

南韓東國大學教授高有煥接受產經新聞訪問時指出，北韓自尊心強，不會接受美國強迫要求，而是堅持自己自發性的行動。高有煥認為，這次公開沒有讓專家同行，顯示北韓並不想讓外人進入坑道內，取得能夠進一步分析北韓核能力的資訊。「對專家公開意味著查核」，北韓會將是否廢棄的檢證當作對美交涉的一張牌出招，他認為針對檢證查察的問題，日後美朝之間的摩擦仍會相當多。

北韓南韓簽證
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

川金會生變？ 川普怒了！要陸管制北韓邊境

2018-05-21 23:48

潘斯嗆北韓別耍川普 川普也可能退出川金會

2018-05-22 08:23

BBC爆紅教授凱利：川普被騙去見金正恩且不配得諾獎

2018-05-21 23:16

美先遣團抵星 川金會議程未定

2018-05-22 01:00

金正恩變臉…川普怕川金會出糗 急電文在寅問分明

2018-05-22 00:55

耍弄就開戰？美議員：川普想在這任期解決北韓危機

2018-05-22 00:48

核試場拆除秀…平壤又拒南韓記者名單

2018-05-22 00:40

議員：川普欲本任期解決北韓危機 不排除動武

2018-05-21 20:37

川普籲中國嚴守中國與北韓邊界

2018-05-21 20:36

採訪拆核試場 傳北韓要求媒體支付簽證費

2018-05-21 16:58

核子試驗場拆除活動 北韓未准南韓記者前往

2018-05-21 16:18

川普 要在本任期解決北韓危機

2018-05-21 14:36

搞不定北韓 文在寅赴美會川普

2018-05-21 13:54

華郵：川金會美國先遣團已抵新加坡 官員坦承議程未定

2018-05-21 13:21

摸不清北韓？川普愈來愈焦慮 要當面問文在寅

2018-05-21 12:56

民調：逾9成南韓青年稱北韓不會棄核

2018-05-21 10:35

文在寅訪美 調解美國與北韓非核化歧見

2018-05-21 09:07

美參議員：川普欲本任期解決北韓危機 敢玩把戲就開戰

2018-05-21 09:06
看更多

熱門文章

乞婦病死街頭 警方調查發現存款超過3千萬

2018-05-21 10:10

美中貿易休兵 美元指數升破94、道瓊漲逾350點

2018-05-21 22:52

希特勒逃到南美？法科學家用他的爛牙打破陰謀論

2018-05-21 12:15

當查理牽起親家母的手 哈利大婚5個值得留念的時刻

2018-05-21 11:00

英國王室 公布哈利王子結婚照

2018-05-21 23:20

美中貿易停火非停戰 聯合聲明背後有三大真相

2018-05-21 09:53

走路回頭一直看到豬？ 警：他沒醉 他真的被豬跟蹤

2018-05-21 10:08

影／為攻頂失9指 日本登山家第8度挑戰珠峰死亡

2018-05-21 18:05

川金會生變？ 川普怒了！要陸管制北韓邊境

2018-05-21 23:48

馬國弊案千億黑錢主角 傳藏身台灣

2018-05-21 18:58

BBC爆紅教授凱利：川普被騙去見金正恩且不配得諾獎

2018-05-21 23:16

特斯拉Model 3 遭權威消費雜誌評：有「重大瑕疵」不推薦

2018-05-22 07:28

金正恩變臉…川普怕川金會出糗 急電文在寅問分明

2018-05-22 00:55

加密幣泡沫 衝擊DRAM市場

2018-05-22 01:41

馬克爾若在日本…「不可能嫁皇室」

2018-05-21 14:49

美揚言對伊朗祭出史上最強制裁

2018-05-21 23:30

哈利載妻赴宴 跑車藏「蜜」碼

2018-05-21 14:48

紐時：川普害怕下月見金正恩時 將遇「政治尷尬」場面

2018-05-21 17:20

華郵：川金會美國先遣團已抵新加坡 官員坦承議程未定

2018-05-21 13:21

日本客機機艙冒出濃濃白煙 4人感到不適

2018-05-21 12:24

川普吹噓貿易談判進展 酸民主黨與歐巴馬「沒做事」

2018-05-21 21:06

你在日本有日租公寓嗎？日本政府下月起加強取締未立案

2018-05-21 17:32

600萬人推文哈利婚 川普「中槍」

2018-05-21 14:47

不投他就不發食物！委內瑞拉總統馬杜洛靠這招拚連任

2018-05-21 10:04

畢業即失業？H-1B難辦 陸生海歸機會多

2018-05-21 14:57

蘋果深耕5G技術 傳攻LAA抗衡高通

2018-05-21 09:55

川普要求減2000億逆差 美聯社：太不切實際

2018-05-21 15:25

議員：川普欲本任期解決北韓危機 不排除動武

2018-05-21 20:37

陸轟炸機南海起降訓練 越南抗議

2018-05-21 22:16

川普籲中國嚴守中國與北韓邊界

2018-05-21 20:36

立百病毒無藥醫 印度南部已3人死亡

2018-05-21 22:50

影／中美貿易戰休兵？兩國內部都有疑慮

2018-05-21 17:53

中美貿易暫時講和 惹惱各自鷹派

2018-05-21 15:35

摸不清北韓？川普愈來愈焦慮 要當面問文在寅

2018-05-21 12:56

美中貿易戰停火 道瓊上漲近300點

2018-05-22 06:42

委內瑞拉大選／馬杜洛爭議中連任 歐美拒承認

2018-05-22 00:13

前朝爛帳 馬哈地：馬來西亞負債逾兆令吉

2018-05-21 17:47

Fed面臨通膨噴出震撼

2018-05-22 01:41

「又掛了一個」德州校園槍手邊掃射邊唱 還播神風軍歌

2018-05-21 12:10

教宗傳告訴同志：天主如此造你 也愛如此的你

2018-05-21 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top