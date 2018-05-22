北韓核試驗場跨國採訪團 已搭專機由北京出發訪朝

2018-05-22 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



北韓明起三日內對外公開核試場廢除情形，日媒分析，北韓雖然展現非核化行動的第一步，但主要目的在宣傳其自發性的行動，且這次公開並未讓專家隨行，顯示北韓有意將核試驗場廢棄的現場檢證當作對美談判的籌碼。路透 分享 facebook

北韓將在明日起三日內對外國媒體公開豐溪里核試驗場的廢棄狀況，跨國採訪團今早已出發前往北韓。不過，南韓記者最終仍未取得採訪許可，而美國記者傳出採訪代價是一人近一百萬新台幣。

日本媒體分析，北韓雖然展現非核化行動的第一步，但主要目的在宣傳其自發性的行動，且這次公開並未讓專家隨行，顯示北韓有意將核試驗場廢棄的現場檢證當作對美談判的籌碼。

北韓原同意讓美、英、中、俄、韓五國記者在23日至25日前往豐溪里核試驗場進行採訪，但日前突然又否決了南韓採訪名單。

韓聯社報導，其餘四國記者已經得到北韓發給的簽證，上午已經由北京首都機場出發，搭乘北韓方面安排的專機，飛往北韓東部元山進行採訪。據傳北韓為了接送外國記者團，重新修復了連接元山和核試驗場之間的鐵路，並被拍攝到火車試運轉的樣子。北韓預計將在元山設置媒體中心以及安排外國記者團的下塌住所。

至於南韓通訊社與國家電視台的8名記者雖然在昨天抵達了北京，等待南北韓最後協商結果，但至上午為止，未能取得北韓發給的簽證。

日本產經新聞報導，北韓拒絕了南韓採訪團，且對美國記者收取高額費用，發給一人簽證要價1萬美元，加上專機費用等總計一人需要約300萬日圓。

南韓東國大學教授高有煥接受產經新聞訪問時指出，北韓自尊心強，不會接受美國強迫要求，而是堅持自己自發性的行動。高有煥認為，這次公開沒有讓專家同行，顯示北韓並不想讓外人進入坑道內，取得能夠進一步分析北韓核能力的資訊。「對專家公開意味著查核」，北韓會將是否廢棄的檢證當作對美交涉的一張牌出招，他認為針對檢證查察的問題，日後美朝之間的摩擦仍會相當多。