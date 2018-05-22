巴西：委內瑞拉選舉欠缺合法性和可信度
巴西外交部今天發表聲明表示，委內瑞拉總統選舉欠缺合法性和可信度。雖然現任總統馬杜洛獲得超過65%的有效選票連任成功，委內瑞拉反對派聲稱選舉過程被政府操縱。
昨天委內瑞拉舉行總統選舉，缺席率破紀錄超過54%，各地並傳出馬杜洛（Nicolas Maduro）所屬政黨人士在投票所附近以社會福利卡換取選民支持，被反對派指為構成買票行為，試圖抵制選舉未果。
巴西外交部聲明表示，委內瑞拉政府未能遵守國際對選舉「自由和公平」的要求，「在無數政治犯、政黨和政治領導人無行為能力，沒有獨立的國際觀察，且無權力分立的情況下，昨天選舉缺乏合法性和可信度。」
委內瑞拉深陷嚴重社會、經濟和政治危機，欠缺食物、藥品和水電等基本民生物資，長期惡性通貨膨脹，生活品質惡化，導致過去四年大批委內瑞拉人遷移到巴西等鄰國避難。
自從宣布選舉日期後，委內瑞拉反對派即抗議馬杜洛政府干預選舉程序，以利連任。
馬杜洛則聲稱自己是一位非常民主的總統，是美國帝國主義的受害者，而委內瑞拉的惡性通貨膨脹和食物短缺的問題，乃由右派經濟戰爭造成。
巴西外交部指出，委內瑞拉的選舉將加深委國的政治危機，因為它強化了委國政權的獨裁主義性質，令經濟、社會和人道主義局勢惡化，對整個南美地區，尤其是鄰國造成嚴重負面影響。
由巴西等14個拉丁美洲國家組成的「利馬集團」今天宣布，不承認委內瑞拉選舉的合法性，因不符合自由、公平和透明民主程序的國際標準，並將召回大使表示抗議。
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