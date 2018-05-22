巴西：委內瑞拉選舉欠缺合法性和可信度

2018-05-22 09:16 中央社 聖保羅21日專電



委內瑞拉20日舉行總統選舉，缺席率破紀錄超過54%，各地並傳出現任總統馬杜洛所屬政黨人士在投票所附近以社會福利卡換取選民支持，被反對派指為構成買票行為，試圖抵制選舉未果。法新社 分享 facebook 巴西外交部今天發表聲明表示，委內瑞拉總統選舉欠缺合法性和可信度。雖然現任總統馬杜洛獲得超過65%的有效選票連任成功，委內瑞拉反對派聲稱選舉過程被政府操縱。

昨天委內瑞拉舉行總統選舉，缺席率破紀錄超過54%，各地並傳出馬杜洛（Nicolas Maduro）所屬政黨人士在投票所附近以社會福利卡換取選民支持，被反對派指為構成買票行為，試圖抵制選舉未果。

巴西外交部聲明表示，委內瑞拉政府未能遵守國際對選舉「自由和公平」的要求，「在無數政治犯、政黨和政治領導人無行為能力，沒有獨立的國際觀察，且無權力分立的情況下，昨天選舉缺乏合法性和可信度。」

委內瑞拉深陷嚴重社會、經濟和政治危機，欠缺食物、藥品和水電等基本民生物資，長期惡性通貨膨脹，生活品質惡化，導致過去四年大批委內瑞拉人遷移到巴西等鄰國避難。

自從宣布選舉日期後，委內瑞拉反對派即抗議馬杜洛政府干預選舉程序，以利連任。

馬杜洛則聲稱自己是一位非常民主的總統，是美國帝國主義的受害者，而委內瑞拉的惡性通貨膨脹和食物短缺的問題，乃由右派經濟戰爭造成。

巴西外交部指出，委內瑞拉的選舉將加深委國的政治危機，因為它強化了委國政權的獨裁主義性質，令經濟、社會和人道主義局勢惡化，對整個南美地區，尤其是鄰國造成嚴重負面影響。

由巴西等14個拉丁美洲國家組成的「利馬集團」今天宣布，不承認委內瑞拉選舉的合法性，因不符合自由、公平和透明民主程序的國際標準，並將召回大使表示抗議。