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蓬佩奧警告將祭最強制裁 伊朗控圖更迭政權

2018-05-22 01:05中央社 華盛頓21日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧今天表示，繼退出2015年的伊朗核子協議之後，華府將祭出「史上最強烈制裁」，升高對德黑蘭的金融壓力。伊朗高級官員指控，美國顯然想尋求伊朗政權更迭。

法新社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）從中央情報局（CIA）局長調任出掌國務院後，在首場主要外交政策演說中說：「我們將對伊朗政權施加前所未有的金融壓力。我們對此態度嚴肅，德黑蘭領導人毋需懷疑。」

他在保守智庫傳統基金會（Heritage Foundation）的演說中還說：「如果這個政權不能改弦更張，捨棄為自己和伊朗人民選擇的那種令人無法接受又徒勞無功的作法，那麼制裁造成的傷害只會更加痛苦。」

路透社報導，蓬佩奧還警告，如果德黑蘭決定恢復核子計畫，美國已準備好有所回應。

他說：「我們對伊朗的要求並非不合理，就是放棄（核武）計畫。如果他們選擇走回頭路，如果他們開始提煉濃縮鈾，我們也已經完全準備好有所回應。」他不願多談可能是何種回應。

他又說：「我希望他們會作不同的決定，選擇不同的道路。」

伊朗官員針對蓬佩奧的談話表示：「美國希望施壓迫使伊朗投降，接受他們的非法要求。他的談話顯示，美國確實想促成伊朗政權更迭。」

蓬佩奧概述美國對付伊朗的新策略時提到：「伊朗絕不會再有主宰中東的絕對權力。」新策略的內容包括華府與德黑蘭達成任何「新協議」的12項苛刻條件。

他指出，若伊朗遵守更嚴格條件，包括終止彈道飛彈計畫、結束對從葉門到敘利亞等區域衝突的干預等，美國才會解除制裁。

「我們會追蹤伊朗特務和他們真主黨（Hezbollah）代理人在全球各地的行動，並加以擊潰。」

「今天宣布的策略，希望我們在這個地區和全球各地最重要的盟友與夥伴們給予支持。我指的不只是歐洲盟友。」

蓬佩奧並對違反美國制裁與伊朗合作的歐洲企業提出警告，說他們將「被追究責任」。

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