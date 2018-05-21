強化特殊戰略夥伴關係 莫迪與蒲亭會面

2018-05-21 23:47 中央社 新德里21日專電



印度總理莫迪今天訪問俄羅斯，與俄羅斯總統蒲亭舉行印、俄非正式領袖峰會，莫迪希望此行強化印度與俄羅斯的特殊戰略夥伴關係。

綜合印度媒體報導，莫迪與蒲亭21日在素溪（Sochi）會面時，除回憶自己在擔任古茶拉底省長時曾與蒲亭會面外，也強調俄羅斯長期以來一直是印度的好朋友，並感謝俄羅斯在印度加入上海合作組織議題上發揮重要作用。

莫迪說，印度與俄羅斯正在國際南北運輸走廊（INSTC）和金磚國家會議進行合作。

蒲亭則對莫迪來訪表示歡迎，並指莫迪此行將為俄、印兩國關係帶來新動力。他說，印度和俄羅斯在多邊組織和許多國際論壇上進行合作，也在軍事上合作。

莫迪是與中國國家主席習近平舉行中印非正式領袖峰會後，又與蒲亭舉行非正式領袖峰會。

由於印度近來為抗衡中國包圍戰略，逐漸強化與美國的關係，俄羅斯也開始強化與印度的敵人巴基斯坦關係作為回應，莫迪此行希望強化與俄羅斯的關係。

莫迪出發訪問俄羅斯前在推特（Twitter）上說，他相信與蒲亭的會談將進一步加強印度與俄羅斯間的特殊戰略夥伴關係。

俄羅斯長期以來一直是印度先進武器和太空科技的來源國，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）4月發表的報告指出，在過去5年，俄羅斯出口的武器硬體占印度整體武器進口量的62%，2008年到2012年這個比重更達到79%。

因此，即使印度最近逐步強化與美國的國防合作，但仍必須與俄羅斯繼續保持緊密的關係，才能讓軍隊中擁有的各式武器能在俄羅斯協助下維持運作。