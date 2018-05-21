利馬集團成員國召回大使 抗議委內瑞拉總統選舉

2018-05-21 22:54 中央社 巴西利亞21日綜合外電報導



包括阿根廷、巴西和加拿大在內的「利馬集團」（Lima Group）14個成員國今天表示，他們正召回駐委內瑞拉大使，以抗議委內瑞拉不合法的總統選舉。

這個集團的成員國表示，他們也為委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在昨天的選舉贏得連任召喚委內瑞拉大使。

他們表示，這項選舉「不符合自由、公平和透明民主程序的國際標準」。

利馬集團主要由拉丁美洲國家組成，成員包括阿根廷、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、瓜地馬拉、蓋亞那、宏都拉斯、墨西哥、巴拿馬、巴拉圭、秘魯和聖露西亞。

這個集團強調委內瑞拉「日益加深」的人道和政治危機，以及委內瑞拉人民出走所形成的難民危機對鄰邦的影響，並把危機歸咎於「失去民主機構和法治，以及缺乏保證及政治自由」。

利馬集團在聲明中表示，他們將於6月上半在秘魯集會，討論委內瑞拉難民危機。

他們也將與衛生專家一起舉行高階會議，就回應委內瑞拉「嚴峻的人道情勢」加強合作。

根據官方統計結果，馬杜洛贏得67.7%選票，他的主要敵手法康（Henri Falcon）得票21.2%排第2，遠遠落後。而投票前最後的民調原本顯示，兩人得票率將不相上下。批評者說，這次選舉舞弊。