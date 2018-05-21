川金會登場前暖身 文在寅啟程赴美與川普一對一會談

2018-05-21 22:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



下月美國總統川普與北韓領導人金正恩即將舉行世紀峰會，南韓總統文在寅21日啟程前往華府，預定22日拜會川普，此行顯然是為了協助美國與北韓達成核武協議。

韓聯社報導，南韓青瓦台官員表示，根據文在寅上月與金正恩舉行兩韓峰會的經驗，預料「文川會」會討論可期待或不要期待金正恩哪些事情；這次「文川會」是一對一會談，除了口譯人員陪同外，沒有其他人員。