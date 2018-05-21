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陸轟6K起降南海 菲律賓：非立即性威脅

2018-05-21 22:51中央社 馬尼拉21日專電

中國人民解放軍最近在南海演練長程轟炸機起降，菲律賓總統府馬拉坎南宮今天對此表示關切，但稱目前沒有見到任何立即性的威脅。

馬拉坎南宮發言人羅奎（Harry Roque Jr.）今天在記者會上說：「目前總統（杜特蒂）還沒有見到任何立即性的威脅。誠如我所說，基於我們與中國新建的友誼，我們不視中國為安全威脅。」

不過，羅奎坦承，只要南海部署武器，就有擦槍走火的可能，而南海是全球最忙碌的海上通道，菲國石油供應與貨物進出口也都經過這條海道，「這裏的任何武力威脅，都構成讓菲國關切的理由」。

在此之前，馬拉坎南宮多次表示，中國在南海的軍事化行動不是針對菲律賓。

中國國防部18日晚間宣布，解放軍空軍最近以轟6K（H-6K）轟炸機在南海一座島礁進行起降訓練，菲國媒體連日來引述外電報導，菲律賓多名國會議員及安全事務專家抨擊此舉威脅菲律賓及區域國家的安全。

菲律賓前國安顧問高利茲（Roilo Golez）建議總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）召開國家安全會議，討論如何因應現今南海局勢。

杜特蒂19日在宿霧市出席地方官員集會時再次提到，派軍隊到南海與中國硬幹，只會讓菲國士兵白白送死。他還說，「中國的超高音速（hypersonics）戰機只要7分鐘就可以飛到馬尼拉」。

中國轟炸機起降南海島礁消息曝光後超過2天，菲律賓外交部才表示，馬尼拉正在密切監看南海局勢發展，且正採取適當且必要的外交措施以捍衛主張，「我們重申保護主權範圍內每一寸領土的承諾」。

在此議題上同樣沈默多日的菲律賓軍方，今天也透過聲明表示，軍方一直在對南海進行海上及空中巡邏，並把偵察結果呈報給上級單位。

菲律賓軍方發言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）說，軍方沒有立場去談論巡邏結果，因為這涉及國家政策及外交關係。但他保證，軍方不會違背捍衛領土完整的憲法使命。

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