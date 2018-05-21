義民粹政府總理人選 媒體看好法律學者孔蒂

2018-05-21 22:23 中央社 羅馬21日綜合外電報導



義大利反建制政黨五星運動和極右派聯盟黨今天將公布新政府總理人選，以結束本屆大選沒政黨過半所造成的兩個多月政治僵局。媒體看好知名度不高的律師兼法學教授孔蒂將出線。

法新社報導，五星運動（Five Star Movement）黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）和聯盟黨（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）將前往總統府，他們預定在格林威治時間15時30分（台北時間晚間11時30分）後，分別和總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）會面，正式提出總理人選。

總理人選必須先通過總統馬達雷拉這一關，新內閣才能送交國會批准。

兩黨對於總理人選仍三緘其口，但義大利媒體看好54歲的孔蒂（Giuseppe Conte）。

孔蒂1964年誕生於南部普利亞省（Puglia）小鎮沃爾圖拉拉阿普拉（Volturara Appula），在法界和學界的表現令人印象深刻。

迪馬尤曾在3月4日大選前，以內閣團隊成員的身分介紹他，由他負責簡化義大利惡名昭彰的官僚組織。

那是義大利民眾第一次，更是目前唯一一次聽說孔蒂。在選後組閣傳聞中，即不見孔蒂的消息。五星運動後來和聯盟黨達成組閣協議。

孔蒂曾在英國劍橋大學、法國巴黎大學梭爾邦校本部和紐約大學等世界知名學府就學或從事研究。他在羅馬開設一家律師事務所，目前在佛羅倫斯，以及羅馬國際社會科學自由大學（Luiss University）教授法律課程。

孔蒂曾任義大利太空總署（Italian Space Agency）董事、羅馬商會（Rome Chamber of commerce）法律顧問和一些專門處理破產程序的保險公司的理監事。