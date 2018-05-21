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陸轟炸機南海起降訓練 越南抗議

2018-05-21 22:16中央社 河內21日電

中國大陸最近在南海西沙群島永興島進行轟炸機起降演練，越南政府今天對此表達抗議，指控中國此舉侵犯越方主權，要求中方立即停止這些舉動。

中國人民解放軍空軍18日表示，轟-6K（H-6K）等多型多架轟炸機從中國南方機場起飛，在南海區域展開島礁起降訓練，目的是為西太平洋與南海戰鬥做準備。

中國並未透露此次訓練的具體時間和地點，但媒體引述美國專家表示，演練的地點可能在西沙群島永興島（Woody Island）。

越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）今天發表聲明，越南具有足夠歷史和法律依據，可證明對西沙和南沙兩個群島（越稱黃沙和長沙群島）擁有主權。

她說，中國在越南擁有主權的西沙群島進行轟炸機起降演練，已嚴重侵犯越南對這群島的主權，違背「關於指導解決越中海上問題基本原則協議」及「南海共同行為宣言」（DOC），使區域緊張局勢加劇，對區域和平、穩定與合作趨勢以及相關各方當前推進「南海行為準則」（COC）談判的努力產生不利影響。

她說，越南要求中國立即停止上述舉動，不要在南海（越稱東海）搞軍事化，尊重越方對西沙和南沙兩個群島的主權，嚴格遵守「關於指導解決越中海上問題基本原則協議」及「南海共同行為宣言」（DOC），為維護南海和平與穩定做出貢獻。

中國大陸最近在南海的西沙群島永興島進行轟炸機起降演練，越南政府今抗議，指控中國此...
中國大陸最近在南海的西沙群島永興島進行轟炸機起降演練，越南政府今抗議，指控中國此舉侵犯越方主權，要求中方立即停止這些舉動。 圖／截自環球網
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南海越南西沙群島
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