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追隨美國腳步 巴拉圭駐以使館遷耶路撒冷

2018-05-21 19:45中央社 耶路撒冷21日綜合外電報導

巴拉圭總統卡提斯今天啟用改設在耶路撒冷的駐以色列大使館，成為第2個追隨美國把大使館由特拉維夫遷移至耶城的國家。這項行動在政治上相當敏感，引發巴勒斯坦人譴責。

法新社報導，巴拉圭新大使館設在耶路撒冷一處辦公園區，卡提斯（Horacio Cartes）和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）都在啟用儀式上致詞。

卡提斯表示：「此舉意義重大，因為這代表巴拉圭與以色列的真誠友誼和團結一致。」

尼坦雅胡則說，兩國間的合作將更為加強，包括農業、安全和科技領域。

南美國家巴拉圭有700萬人口，這次遷移使館是追隨美國的腳步。美國總統川普去年12月違反數十年來的國際共識，宣告承認耶路撒冷是以色列首都，並於14日將大使館由特拉維夫遷至耶路撒冷，引發巴勒斯坦人怒火。瓜地馬拉16日跟進遷館。。

以色列力圖遊說其他國家跟進，但目前只有瓜地馬拉和巴拉圭遷館耶城。

路透社報導，耶路撒冷地位是以色列與巴勒斯坦達成和平協議的最棘手障礙，巴勒斯坦人希望以1967年中東戰爭時遭以色列占領的東耶路撒冷為首都，獲得國際廣泛支持。

以色列則將包括耶城東部在內的整個耶路撒冷視為首都。

巴勒斯坦解放組織（PLO）官員艾希拉維（HananAshrawi）譴責巴拉圭的遷館行動說：「巴拉圭採行這種挑釁而不負責任的作法，直接違反國際法與共識，而且是與以色列、美國和瓜地馬拉共謀確立（以色列的）軍事占領行動，想確認耶路撒冷占領區的命運。」

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