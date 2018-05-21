委內瑞拉總統連任受質疑 海外僑民也抗議

2018-05-21 18:05 中央社 卡拉卡斯21日綜合外電報導



委內瑞拉總統馬杜洛毫無意外在總統大選中勝出，他的對手和美國都宣稱選舉無效，拒絕接受。自馬德里到邁阿密，都有委內瑞拉海外僑民發起反馬杜洛的小型抗議行動。

委內瑞拉深陷嚴重經濟危機，這場總統大選受反對派抵制及大部分國際社會譴責，導致投票率低迷，僅46%，遠低於2013年上屆總統選舉的80%。但馬杜洛（Nicolas Maduro）仍順利贏得第2個6年任期

美國副國務卿蘇利文（John Sullivan）昨天表示，美國不會承認委內瑞拉總統大選結果。他又說，20國集團（G20）外長會議今天將在阿根廷布宜諾斯艾利斯召開會議，屆時將會討論如何回應這次委內瑞拉總統大選結果。

馬杜洛在首都卡拉卡斯總統府觀花宮（MirafloresPalace）外，對成千上萬歡呼的支持者演說，稱頌他的勝利是「歷史紀錄」。他說：「從未有總統候選人在普選贏得68%選票。」群眾報以掌聲。

根據官方統計結果，馬杜洛贏得67.7%選票，他的主要敵手法康（Henri Falcon）得票21.2%排第2，遠遠落後。而投票前最後的民調原本顯示，兩人得票率將不相上下。

法康在選舉結果公布前即召開記者會說：「我們不承認選舉過程的有效性。」

56歲的法康是退役軍官，未能取得主要反對派的認可，他指控政府脅迫選民。他還特別指出，執政社會黨在投票所附近街上擺攤，據說送出救濟物資交換選票。

法康說，全國各地有1萬2711個所謂發送物資的「紅點」，佔全國投票所的87%。

曾任拉拉州（Lara）州長的法康還說，許多投票所在預定關閉時間後還繼續開放，若干投票所還驅趕他派出的監票人員。

拉丁美洲多國首都包括哥倫比亞的波哥大、秘魯的利馬和阿根廷的布宜諾斯艾利斯，以及歐洲國家西班牙的馬德里，都有數以百計委內瑞拉人上街譴責這場總統大選。

最大型抗議行動發生在智利首都聖地牙哥，超過1000名示威人士抗議委內瑞拉總統大選。智利去年對逃離家園的委內瑞拉人發出7萬3000份簽證。

許多委內瑞拉人對選舉希望幻滅並充滿憤怒，他們批評馬杜洛該為經濟困頓負責，也不滿反對派分裂而失去作用。

委內瑞拉經濟衰退已第5年，加上石油產量下滑及受到美國制裁，國內營養不良和惡性通貨膨脹日益嚴重，並面臨大量人口外移。

委內瑞拉海外僑民發動抗議，不過，國內街道相當平靜，聖克里斯托巴（San Cristobal）過去選舉期間皆封街以利民眾排隊投票，如今街上有孩童在踢足球。

星期天對很多人來說，是用來搜尋有限的食品或儲水的日子，由於連年投資不足，使得供水短缺的情況日益嚴重。

正在西北部乾旱的蓬托菲霍市（Punto Fijo）繁忙道路旁取水的桑傑士（Raul Sanchez）說：「我不去投票，我們早就知道結果了，幹嘛去投票？我寧願來此接水，也不願去浪費時間。」他住的社區已經斷水26天。