委國總統料連任 歐美拒承認

2018-05-21 14:51 世界日報 編譯中心／綜合20日電



委內瑞拉總統料連任，歐美拒背書，民眾揚言移民。 美聯社 分享 facebook

深陷嚴重經濟危機的委內瑞拉20日舉行總統大選，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聲望雖極低但可望成功連任。而這場選舉不但遭到反對派抵制，也受到國際社會一面倒譴責，歐美與拉美多國已以違背民主原則為由，拒絕承認這場大選的結果。也有委內瑞拉民眾對國家感到絕望，若馬杜洛連任，預期將有更多人會移居他國。

法新社報導，左翼前總統查維茲（Hugo Chavez）逝世後，馬杜洛2013年接替這位極具煽動力的政治人物成為總統，這個富裕的產油國自此陷入經濟危機。

反對黨民主聯盟兩大候選人被禁止參加20日的大選，其他人已逃出國，只有一位候選人法康（Henri Falcon）能挑戰馬杜洛。軍旅出身的法康曾擔任省長，但他未能取得主要反對派領導人的支持。另外一名候選人則是福音派的博圖奇（Javier Bertucci）。緊抓選務及軍事單位的馬杜洛，這次將迎戰分歧甚深的反對陣營。

去年160萬人外逃

委內瑞拉總統料連任，歐美拒背書，民眾揚言移民。 高雪景 分享 facebook

美國副國務卿蘇利文（John Sullivan）20日表示，美國不會承認委內瑞拉總統大選結果。蘇利文表示，20國集團（G20）外長會議21日將在布宜諾斯艾利斯召開會議，屆時將會討論如何回應這次委內瑞拉總統大選結果。美國川普政府譴責這次委內瑞拉總統大選是「非法的」，歐盟（EU）以及許多拉丁美洲國家政府同聲嚴詞批評。

馬杜洛20日到首都票站投票，稱會尊重人民意願。不過委國當前面臨惡性通貨膨脹、食品及藥物短缺、犯罪率上升、水電供應及運輸網路殘破等民生問題，引發人民不滿及暴力騷亂事件。

國際移民組織表示，隨著政治和社會經濟狀況繼續惡化，在過去兩年中，該國人口大量外流的情況越發嚴重。2017年，約有160萬委內瑞拉人生活在國外，而2015年這一數字是70萬，其中130萬人生活在美洲地區。

糧食要脅 馬杜洛逼迫飢民投票

委內瑞拉總統料連任，歐美拒背書，民眾揚言移民。 新華社 分享 facebook

委內瑞拉20日舉行總統大選。雖然委國今年通盤率高達13000%，民眾吃不飽，幼兒死於飢荒，這位不受人民歡迎的現任總統馬杜洛預料仍將連任，因為他利用糧食、金錢短缺危機，當作他打贏總統大選的武器。

《紐約時報》報導，對委內瑞拉老百姓而言，能取得糧食是一個很大的誘因，因為委國只有10%人民有能力負擔足夠食物。當地許多商店貨架上空空如也，而領最低薪資的委國勞工每月薪水只夠領3袋米。馬杜洛就是利用這一點操控選民，剔除反對黨勢力。

政府配給糧食是飢民的重要命脈。有批評人士就指控馬杜洛陣營威脅選民，若不去投票或不參加造勢大會，就拿不到配給食物，導致委國民眾雖然痛恨馬杜洛，卻因怕拿不到食物，不敢不投他。

委內瑞拉首府卡拉卡斯（Caracas）街頭已出現數千名排隊投票人潮，多數民眾看起來疲憊不堪，隊伍中有許多媽媽帶著寶寶，還有些站不穩的年長者。

反對黨政治人士表示，馬杜洛陣營在這次總統大選中舞弊，呼籲民眾不要前往投票。但委國民眾民眾莎賓娜．貝羅（Sabrina Medina Bello）就回應：「人民正面臨生死關頭，你為何還要抵制選舉？難道我們要還要繼續忍受現況嗎？」

另外，委國公務員也被長官要求必須參加馬杜洛造勢大會。委國民眾也不時會收到政府寄送的意外簡訊，告訴他們有現金可拿。對貧窮的人民而言，這些錢可能等於他們好幾個月的薪水，已經足夠左右他們的選票投給馬杜洛。