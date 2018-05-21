成田機場一客機機艙冒煙 初步研判漏油導致

2018-05-21 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



今日上午，成田機場一架全日空客機的客艙冒煙，緊急疏散機上乘客，雖然沒有人需要送醫急救，但至少有4名乘客表示身體不適。

今天上午10時左右，全日空飛香港的一架波音767班機客艙突然冒出白煙，充滿整個客艙，包括機組員與乘客共137人緊急避難。該班機也因而取消起飛，全日空表示將對原因詳細調查。

根據國土交通省的資訊，客艙內確定沒有起火的痕跡，判斷很可能是因為飛機後面的輔助引擎漏油，以霧狀氣體流入客艙之中。