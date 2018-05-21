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泰國南部發生炸彈攻擊事件 至少3人受傷

2018-05-21 01:57中央社 曼谷20日綜合外電報導

泰國軍方表示，泰國南部今天發生數起炸彈攻擊事件，疑似分離運動分子所為，造成至少3人受傷。

路透社報導，泰國軍方表示，泰國南部也拉（Yala）、北大年（Pattani）、那拉特越（Narathiwat）以及宋卡（Songkhla）4個省的銀行分行和自動提款機（ATM）附近至少14處地點，遭人放置爆裂物。

就像泰國南部多數攻擊事件一般，並沒有任何組織出面宣稱攻擊事件是他們所為。

泰國國軍炸彈

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