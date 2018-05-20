哈梅完婚掀英國王室改革 日本天皇家族改革也近？

2018-05-20 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



梅根嫁入英國王室，這位前女星是美國人、黑白混血兒，且離過婚，英國王室接納她，同時為王室傳統掀起變革。日本時報引述日本學者的話指出，換作日本，梅根絕不可能成為王室男性繼承人的妻子，宮內廳與皇室家族在作背景調查時，就會將她淘汰出局。

神戶大學日本歷史學副教授河西秀哉（Hideya Kawanishi）說：「這是不可的事，皇室法律雖未如此規定，但離婚女性不可能。」他個人支持皇室成員和外國人通婚，但日本有些人，包括右派政治人物和選民仍是相當保守。河西指出，這些人在日本雖屬少數，但聲音很大。

靜岡福祉大學日本史名譽教授小田部雄次（Yuji Otabe）表示，離婚和國際聯姻在日本仍不似西方國家如英國那樣普遍。66歲的小田部說，現在日本人和外國人結婚不是怪事，但在他小時候，人們對離婚和異國婚姻仍覺得不自在。小田部說：「皇室很難接受外國血統。」

日本皇室難以改變，是因日本皇室被與日本民族主義意識劃上等號，且是政治敏感的議題。二戰前與二戰期間，天皇是凝聚民族主義熱情的中心人物，且因此被賦予神格。二戰後，日本民主化，皇家與民眾距離大幅縮小，但許多人至今對皇室仍敬畏有加。

數百年來，日本皇室還無與外國人結婚紀錄，儘管第五十代天皇桓武天皇的母親是韓國移民後裔。

小田部指出，19世紀末日本經歷現代化過程時，十分努力維繫自身的國家意識，避免遭西方淹沒。他指出，日本在成為現代國家上起步較晚，為克服這項弱點，因此藉由民族主義意識團結國人，他認為，日本人心中的某個深處，仍是擔心一旦皇室出現戲劇性改變，日本的民族意識也會跟著消逝。

不過，小田部和河西均說，近年來，皇室已不似過去嚴格，包括揀擇配偶。去年，真子公主宣布將與大學同學、在律師事務所工作的小室圭（Kei Komuro）訂婚。後因男方母親傳出有債務、感情生活複雜問題，皇室宣布訂婚暫緩。真子婚事的轉折，說明皇室在調查身家上不復以往嚴格。真子是女性，在與平民結婚後會離開皇室也是調查不嚴格原因。

日本遭到軍事占領期間，日皇的資產與房地產均遭剝奪，目前皇室是靠政府支出生活，雖有錢可用，因全部來自納稅人，無法隨心所欲花用。

小田部說，這也是皇室成員從不公開主張個人權利主因，這點與英國王室迥異。英國王室成員只要不危及國家，均以個人自由為優先。