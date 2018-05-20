南韓調查調高最低工資對就業的衝擊

2018-05-20 23:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



南韓最低工資委員會主席柳章修（音譯）20日表示，政府將調查調高最低工資對南韓就業的衝擊，關於調高最低工資是否傷害低階就業機會、拖累南韓經濟，南韓出現爭議。

南韓政府1月起將最低工資調高16.4%。柳章修說，最低工資是勞資雙方爭議性最高的問題，重要的是透過討論制定架構，而非一開始就設定方向；現在就分析新措施的影響時機仍太早。柳章修希望委員會能在勞資之間扮演調解人角色，以進一步了解調高最低工資對經濟的影響。