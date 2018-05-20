疑因監護權糾紛！花花公子前女模攜7歲幼子紐約跳樓亡

2018-05-20 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國有線電視新聞網（CNN）報導，身陷爭奪兒子監護權糾紛的47歲前花花公子模特兒史蒂芬妮‧尼可萊（Stephanie Nicolai），帶著7歲兒子文森從紐約高潭飯店跳樓自殺，兩人雙雙身亡。

紐約警方表示，兩人遺體在19日早上8點15分左右於飯店2樓陽台被發現，並認為這是起自殺案件。目前，調查人員正檢視相關畫面，並詢問認識尼可萊的人來找出她的自殺動機。

根據當地電視台WABC的報導，尼可萊跟文森兩人為高潭飯店的頂層套房房客。

一名孰悉調查的消息人士指出，並不清楚兩人死亡順序，目前主要朝謀殺後自殺方向進行調查，但最終將由法醫斷定。

消息人士還透露，調查人員目前也對尼可萊和她分居丈夫間的監護權糾紛進行調查。

曾在4個月前代表尼可萊進行監護權訴訟的離婚律師菲爾德表示，他當時就擔心尼可萊。「我認識她20年了。我不僅是她的律師，還是她的朋友。」

菲爾德並稱自己兩三個月沒見到尼可萊，且即便在尼可萊去世前一晚也談了很多，且「沒有任何跡象顯示」她可能會自殺。

菲爾德還說每次見到尼可萊時，她總是快樂、禮貌和端莊。「小男孩長得很好看。她的生活都圍繞著這個孩子。她會帶他來辦公室。他是個可愛的小孩，喜歡蜘蛛人，很受辦公室內的女孩子歡迎。」

根據尼可萊的個人網站，她是花花公子雜誌1992年11月號封面模特兒，並稱自己支持LGBT活動。