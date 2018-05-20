韓美總統緊急通話：合力促川金會成功舉行

2018-05-20 19:12 中央社 首爾20日綜合外電報導



韓聯社報導，南韓總統文在寅今天與美國總統川普通電話，討論北韓最近揚言取消預定下月12日舉行的「川金會」，商定合作力促美國與北韓這項劃時代高峰會圓滿成功。

青瓦台負責與民溝通的首席秘書尹永燦表示，兩位領導人就北韓最近的種種表態深入交換意見，商定保持密切磋商，力促川普與北韓領導人金正恩的高峰會圓滿成功。

文在寅將於明天啟程訪問美國，預定22日與川普會談。

分析指出，文在寅在與川普會談前兩天緊急通話，是因為雙方都認為北韓對韓美加大譴責力度事態嚴重，需加強合作。

據觀測，兩人在22日會談中將深入討論兩國在實現北韓非核化道路上的合作，以及力促北韓回到非核化談判桌的方案。

文在寅將於22日上午會見美國政府負責外交和安全事務的主要官員，當天中午與川普單獨會談，之後舉行由兩國官員及青瓦台、白宮等有關人士出席的擴大會談並共進午餐。分析指出，此次單獨會談在北韓與美國就非核化路線圖矛盾升級的情況下舉行，預計會談時間會較長。

輿論普遍預測，韓美總統將在美方提出的一籃子解決方案和北韓提出的階段性、同步非核化方案之間尋求平衡，縮小分歧。

北韓最近對韓美表示強烈不滿，導致一直順利進行的非核化進程突然動搖，韓美雙方將為挽回局面凝聚力量。

在韓美首腦會談後，文在寅將於22日晚離開華盛頓，24日凌晨返回韓國。