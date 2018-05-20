陸轟炸機南海起降 菲國會議員抨擊

2018-05-20 17:50 中央社 馬尼拉20日專電



中國人民解放軍在南海演練長程轟炸機起降，引起菲律賓多名國會議員抨擊，但菲律賓外交部及軍方至今保持沈默。

菲國媒體引述中國大陸媒體報導，中國轟6K（H-6K）轟炸機近日在南海的西沙群島（Paracel Islands）進行起降訓練。

多篇報導稱，雖然菲國並未宣稱擁有西沙群島主權，但轟6K作戰半徑達1900海里，等同將菲國及關島、澳洲北部納入攻擊範圍，而轟6K具有發動核攻擊的能力。

截至今天下午4時，菲國外交部及軍方均未對此議題回應，即使許多菲國媒體記者已提出詢問。

菲國政府部門保持緘默，可能與總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的政策有關，也有觀察人士認為，馬尼拉之所以不回應，是因為西沙群島不在菲國聲索範圍之內。

但菲國多名國會議員對此議題發表強烈的回應。

軍旅出身的眾議員阿勒哈諾（Gary Alejano）發表聲明說，中國明顯正加強南海的軍事化，「我譴責中國的行徑，它進一步腐蝕區域的和平與穩定」。

阿勒哈諾說，中國在南海軍事擴張已對菲國的安全造成「明顯且迫切的」危機，他質問杜特蒂還想沈默多久。

參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）也發表聲明，認為中國在西沙群島部署轟6K，將菲國置於核戰風險之中，要求菲國政府重新檢視菲律賓與中國的關係；參議員艾赫西托（Joseph Victor Ejercito）則說，雖然菲國的軍事力量無法與中國抗衡，但至少應該適當表態，例如提出外交抗議。

菲國媒體4月就引用偵察照片報導，今年1月就有中國軍用運輸機停降在南沙群島的美濟礁。