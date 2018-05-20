印卡納塔卡省議會信任投票 國大黨保住政權

2018-05-20 01:05 中央社 新德里19日專電



關係印度明年大選的卡納塔卡省選舉，在最高法院命令下，今天舉行信任投票，省議會最大黨印度人民黨不敵國大黨結合人民黨世俗派形成多數，將由國大黨與人民黨世俗派組閣。

由於國大黨藉著與人民黨世俗派（Janata Dal（Secular））結合成為卡省省議會多數席次，也保住了國大黨在南部大省的最後政權，除提振國大黨士氣外，也對印度總理莫迪明年尋求連任造成障礙。

卡納塔卡省（Karnataka）省議會選舉在12日投票後，於15日開票，結果由莫迪領導印度人民黨（BJP）取得省議會104席多數席次成為省議會最大黨，BJP並推派葉德猶拉帕（BS Yeddyurappa）以獲得中央派任卡省總督邀請為由，宣誓就職為省長。

不過，國大黨結合人民黨世俗派向最高法院提出訴願，指控BJP違法。

最高法院最後裁定，同意葉德猶帕拉就職為省長，但拒絕BJP要求把信任投票延後15天舉行，下令卡省省議會必須於今天下午4時舉行信任投票，以證明葉德猶帕拉代表多數，才能組閣。

由於BJP只要再從國大黨和人民黨世俗派拉走8名議員，就達111席的過半席次以多數組閣，國大黨曾數度公開指控BJP正試圖「以天價賄賂某些議員倒戈」，但在省議會下午4時進行信任投票後，BJP未能取得過半席次，葉德猶帕拉宣布辭去省長職務。

綜合印度媒體報導，葉德猶帕拉在辭職時發表演說指出，如果人民讓BJP獲得113席次而非104席次，足以讓BJP以多數組閣，情況就會不同，BJP才能使卡省成為天堂，但他現在宣布辭去省長職務。

國大黨黨主席拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）則在葉德猶帕拉宣布辭職後，向屬於國大黨陣營的黨派領袖和那些「堅守陣地」的議員表達感謝，並指BJP獲得「莫迪直接授權」試圖在卡省議會「購買多數票」的努力已經失敗，批評莫迪是「腐敗份子」，且莫迪的反腐宣言「是一個公然的謊言」。