哈利邀母親黛妃生前好友艾爾頓強在婚宴獻唱

2018-05-19 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



流行樂壇長青樹艾爾頓強應哈利王子之邀，在溫莎堡女王作東的午宴上表演。肯辛頓宮表示，艾爾頓強基於跟哈利及其家人的深厚淵源而同意表演。艾爾頓強與哈利過世的母親黛安娜王妃有很深的交情。