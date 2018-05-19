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哈利邀母親黛妃生前好友艾爾頓強在婚宴獻唱

2018-05-19 23:27聯合報 記者張佑生╱即時報導

流行樂壇長青樹艾爾頓強應哈利王子之邀，在溫莎堡女王作東的午宴上表演。肯辛頓宮表示，艾爾頓強基於跟哈利及其家人的深厚淵源而同意表演。艾爾頓強與哈利過世的母親黛安娜王妃有很深的交情。

艾爾頓強（左）19日與伴侶大衛傅尼許連袂出席哈利王子婚禮。法新社
艾爾頓強（左）19日與伴侶大衛傅尼許連袂出席哈利王子婚禮。法新社
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女王黛安娜哈利王子

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