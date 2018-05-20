星期人物／連祖國也反他 索羅斯成右派公敵

2018-05-20 00:43 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合外電報導



金融大亨索羅斯。 歐新社 分享 facebook

金融大亨索羅斯（George Soros）的「開放社會基金會」（ＯＳＦ）十五日宣布，將退出匈牙利。索羅斯提倡開放市場式的資本主義經濟、民主政治與接納移民等政策，但在保護主義及反移民潮在全球日漸抬頭的趨勢下，許多國家批評索羅斯干預其內政，興起一股「反索羅斯化潮」，連他的祖國匈牙利也不例外。

索羅斯一九三○年在匈牙利出生，有猶太血統的他，二戰期間幸運躲過納粹及蘇聯的殘殺。一九四七年全家移民英國，一九五六年再搬到美國。

金融大亨 身家八十億美元

索羅斯很早就學到如何理財致富。一九七○年他和羅傑斯共同創辦量子基金，為他累積財富。根據富比世二○一八年全球富豪排行榜，他的身家約八十億美元（約台幣兩千三百九十一億元），排名第一百九十名。

八十七歲的索羅斯，最出名的事蹟就是一九九二年放空英鎊逾百億，據信賺進十億美元，因此被稱為「讓英格蘭銀行破產的男人」。二○○二年他因內線交易被法國法院判決有罪，他稱之為「送給我敵人的禮物」。

鼓吹民主 金援中歐、東歐

一九八四年索羅斯成立基金會，支援共產國家走向民主。去年他投書紐約時報，以自身經歷表示「我曾見過社會屈服於『另一個勢力』的恐懼所造成的損害」。

他曾說：「我在金融市場的成功，賦予我比別人更大的獨立性。這讓我能在一些爭議性的議題中站穩腳步，事實上是我不得不做。」

因此索羅斯大量捐款給蘇聯解體後的新共和國，例如吉爾吉斯、喬治亞及烏克蘭，幫助這些國家實施財政、醫療及司法改革。他也支持中歐及東歐的民主勢力，據信曾花了十億美元協助烏克蘭免於受俄羅斯滲透。

做法惹議 匈牙利總理批他

但索羅斯的做法近來廣受各國批評，特別是他的祖國匈牙利。反移民的右派總理奧班曾經拿索羅斯獎學金到牛津大學念書，現在卻指責他一手策畫歐洲難民危機。

反索羅斯的國家不只匈牙利。二○一五年俄羅斯政府擴大打擊非政府組織，指控其基金會挑起暴動，禁止在俄國繼續運作。同年歐洲爆發難民危機，也加深基金會和反移民的歐洲民族主義人士的嫌隙。

去年馬其頓出現「索羅斯停止運作」反對運動，籲國家應「去索羅斯化」。波蘭右翼執政黨黨魁卡欽斯基批評索羅斯意欲創造「沒有認同的社會」，羅馬尼亞執政黨領袖則指責索羅斯為抗議示威出錢，「金援邪惡」。

反移民潮 索羅斯成代罪羔羊

義大利參議員、反移民政黨「北方聯盟」黨員薩維尼稱索羅斯是危險人物，「要把義大利變成混血國家」。一本具右派色彩的法國雜誌，最近一期封面指控索羅斯「圖謀推翻法國」。

美國白宮前策略長巴農共同創辦的右派保守新聞網站「布萊巴特」，更是敵視索羅斯到極點，幾乎每天都刊出批評他的文章。

德國政治分析家布魯包爾指出：「身為一個將大筆錢投入慈善，且代表資本主義的人來說，索羅斯在日漸增長的獨裁風潮中，是絕佳的代罪羔羊。」