李顯龍訪馬哈迪 30分鐘會面「溫暖有成果」

2018-05-20 00:38 聯合報 國際中心／報導



新加坡總理李顯龍伉儷（右二、左一）十九日與馬來西亞總理馬哈迪伉儷（左二、右一）合影。 路透 分享 facebook

新加坡總理李顯龍十九日到吉隆坡拜會新任總理馬哈迪，他是自希望聯盟在馬來西亞大選贏得執政權後，到訪的第二位東協國家領導人。

李顯龍和夫人何晶與外交部長維文一行人飛抵大馬後驅車前往布城，這場約三十分鐘的會面，在馬哈迪目前辦公地點首要領導基金會進行。

李顯龍的臉書現場直播抵達場面，並與馬哈迪交談。何晶則挽著馬哈迪夫人西蒂哈絲瑪，步入貴賓室內。

馬哈迪上任後，李顯龍是第二位到訪馬國的國家領導人，汶萊蘇丹上周率先到訪與馬哈迪會面。

新加坡聯合早報網報導，李顯龍指出，無論馬來西亞和印尼的選舉結果如何，新加坡都會努力與兩個鄰國保持良好關係。李顯龍說，新加坡作為開放的小國，無可避免會受周遭一切的改變影響。

他說，新加坡作為馬來西亞最近的鄰居，兩國的歷史、經濟和人民有著深厚的聯繫；不論是前總理納吉，還是總理馬哈迪當初在任時，兩國都在惠及雙方人民的重大項目上合作過。

李顯龍透露，他對於馬來西亞新政府的期望非常高，認為馬哈迪今後將會非常忙碌。

二○○二年，當時身為新加坡副總理的李顯龍與其時的馬來西亞總理馬哈迪會面。十六年過去，馬哈迪再次當上總理，李顯龍已成為新加坡總理。

李顯龍指出，他與馬哈迪的會面是「溫暖與有成果」的，並對彼此的想法進行交流，但沒有討論任何主要的雙邊課題，也沒有談及新隆高鐵未來計畫。

李顯龍伉儷也和安華夫妻會面，李顯龍說，這主要是敘舊。他說，上一次到馬來西亞與安華見面，已是二十多年前的事，安華當時是副總理，他也是副總理，兩人因此經常有交流機會。

新加坡管理大學法律系副教授陳慶文指出，李顯龍這次訪問馬哈迪有三重意義，即維持雙邊關係、確保合作項目繼續，及進一步瞭解馬國新領導團隊。