台學生泰國畢旅火燒車 無人傷6護照毀

2018-05-19 19:14 中央社 曼谷19日專電



台灣5所大學的30名學生來泰國畢業旅行，今天搭乘的遊覽車起火，緊急逃生後無人受傷，但有6本護照被燒毀。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處下午接獲通報，包括國立台灣師範大學、國立台灣科技大學、明新科技大學、醒吾科技大學、台北城市科技大學5所大學的30名大學生所搭乘的遊覽車，下午在曼谷高速公路上起火燃燒，所幸無人員受傷。

不過，有6名大學生的護照被燒毀。

駐泰處指出，今天傍晚會加班協助辦理返國證明文件，以利他們返回台灣。

泰國警消單位正在調查火燒車事故的原因，並提醒旅客時時注意行車安全，遇到緊急狀況時，循逃生程序逃生。