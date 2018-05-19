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傘兵秦良丰好強壯1天就消腫 已對痛刺激有反應

拒非裔和阿拉伯人訂位 法名餐廳遭調查

2018-05-19 19:13中央社 巴黎18日綜合外電報導

法國當局今天對巴黎一家名餐廳展開調查，這家廣受美國實境秀女星金卡戴珊、歌手蕾哈娜等名人青睞的餐廳，遭控系統性拒絕接受阿拉伯人、非裔人士和戴面紗顧客的訂位。

美國網路論壇媒體Buzzfeed昨天報導，靠近知名香榭麗舍大道、超級時髦的L'Avenue餐廳，「內部設立一套稱得上是種族歧視的系統」，特別是他們會拒絕接受聽起來像阿拉伯名字顧客的預約訂位。

Buzzfeed在調查報告中說，根據4名離職服務生的證詞，L'Avenue同時會告訴來自沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達和巴林的中東旅客，餐廳訂位已滿，無法再預約。

報導說：「如果一名戴面紗的女性走進店內，就算還有空桌，也會告知她餐廳已滿。」報導補充說，離職服務生指控L'Avenue目前仍在實施這套措施。

Buzzfeed轉載員工間互傳的文字簡訊截圖，似證明指控不假，另刊出一張他們置於前廳服務台的電話國碼表，疑用以協助員工拒絕接受從這4個波灣國家打來的預約電話。

法國公民權利捍衛專員杜彭（Jacques Toubon）宣布著手調查，他發布聲明表示，這家餐廳同時被控「依顧客外表美醜予以差別待遇」。

離職員工告訴Buzzfeed，他們收到的命令是把「長相好看、上得了檯面」的顧客安排在最顯眼的一樓和露台座位。

L'Avenue餐廳今天下午尚未回覆法新社置評要求。

但餐廳經理戴尼斯（Alexandre Denis）向Buzzfeed否認指控，說：「所有文化、所有國籍的人士都會來這裡…可以肯定的是，我從沒下令拒絕客戶。」

離職法國卡達

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