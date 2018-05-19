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第2屆印台華語教材論壇 探討華語教學合作

2018-05-19 16:19中央社 新德里19日專電

第2屆印度台灣華語教材雙邊共構論壇，昨天和今天在印度私立亞米提大學舉行兩天，就華語教學實務等多項議題交流，亞米提大學同時宣布將在外語學院下成立中國文學學程。

由印度台灣華語教育中心清華大學辦公室及高雄師範大學華語文教學所，合辦第2屆印度台灣華語教材雙邊共構論壇，開幕儀式特別拉到台灣形象展中舉行，主要論壇則在位於北方省諾伊達（Noida）的亞米提大學（Amity University）舉行。

駐印度代表田中光在論壇開幕致詞時以「麵」為例，強調正體文字對文化意義保存推行的必要。

包括清大校長特別顧問王偉中、清大華語中心主任陳淑芬、高雄師大華語所所長鍾鎮城及副教授謝奇懿等人，都出席致詞或發表華語相關論文。駐印度代表處教育組秘書陳奕達也分享參與台印華語教育合作的經驗。

印度則有來自尼赫魯大學東南亞研究所華語中心、德里大學東亞研究所、海得拉巴英語和外語大學亞洲與阿拉伯語學院東亞研究部等，多位與華語教學相關的教授與副教授出席發表論文。

此外，印度華語教育中心駐亞米提大學主任黃子耘等台灣華語教師，也在論壇中分享課堂華語教學演示及反思相關議題。

本屆論壇在教學實務、出版品綜覽、「優秀外國青年來台蹲點計畫」辦理實務、語言教學實例等各方面都有涉略和討論。德里大學等印度大學更爭取與台灣大學合辦第3屆印度台灣華語教材雙邊共構論壇。

華語印度清大

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