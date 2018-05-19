菲恐怖分子民答那峨島持續招兵買馬 包括兒童

2018-05-19 14:21 中央社 馬尼拉19日專電



菲律賓安全問題專家班樂義（Rommel Banlaoi）今天聲稱，即使馬拉韋市反恐戰事已結束超過半年，恐怖分子仍在民答那峨島中部地區繼續大舉招兵買馬，包括兒童在內。

「菲律賓和平、暴力暨恐怖主義研究所」主席班樂義上午在dzBB廣播電台節目中說，恐怖分子正利用馬拉韋市（Marawi）流離失所居民的絕望情緒，進行「大規模、隱密及果斷性」的招募活動。

2017年5月，一批向IS效忠的恐怖分子企圖在馬拉韋市為伊斯蘭國（IS）組織設省，軍方經過5個多月的圍剿，擊斃974名恐怖分子，折損168名軍警，城市大片區域化為瓦礫，數十萬平民失去家園。

菲律賓軍方發言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）日前指出，親IS分子一直持續招兵買馬，試圖重整旗鼓，但招募情況並不理想。

阿雷巴洛的說法與班樂義有所出入。

班樂義說，激進組織正利用難民的不滿情緒，積極在他們棲身的難民營、學校、社區及週邊鄉里，遊說年輕人加入。

馬拉韋市位於民答那峨島中部區域。

班樂義並稱，激進分子甚至招募兒童，有些才剛滿9歲，只要舉得起槍就行。這些兒童的家庭大多數已經窮到走投無路。

他說，政府除了應專注於重建馬拉韋市，也應安撫難民的情緒，「在他們心中播下和平與希望的種子」。