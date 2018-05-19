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韓媒：川普稱非核化可保障北韓體制安全

2018-05-19 12:32中央社 首爾19日專電

在平壤擅自推遲兩韓高階會談，並威脅重新考慮北韓與美國高峰會談後，美國總統川普當地時間17日表示，非核化將可保障北韓的體制安全，否則就要一舉殲滅。

南韓「東亞日報」今天在頭版頭條以「川普：非核化時將保障北韓體制安全，否則一舉殲滅之」為標題，報導川普對北韓核問題施展「皮鞭和胡蘿蔔」軟硬兼施策略。

報導稱，圍繞著北韓的非核化談判，川普表示：「將與利比亞模式完全不同」，「將和北韓國務委員會委員長金正恩一起共事」，對北韓進行安撫。但他同時威脅，如果北韓不同意非核化，就有可能「完全毀滅（total decimation）」，同時使出了「胡蘿蔔和鞭子」。

川普所提出的「全部毀滅」，可說是美國和北韓就舉行高峰會談達成協議後，川普首次威脅北韓。

報導引述川普說：「用在格達費（MuammarMuhammad Abu Minyar al-Gaddafi）身上的模式是『完全毀滅』。我們進入那裡，推翻了他。」他警告：「如果我們（美國與北韓）無法達成協議，那麼很有可能會出現那種模式。」

報導稱，川普還說：「如果（美國與北韓層峰）不見面，我們將走向下一階段。」他還說：「如果我們達成協議，金正恩將會非常非常幸福」，「他將受到強烈的保護。」

川普在提到北韓非核化的談判時強調：「這是金正恩一起做的事情」，「他將統治那個國家，這個國家將成為大富翁。」川普明確指出，美國將提供「保障體制」和「經濟成長」作為代價。

北韓川普金正恩

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