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古巴空難逾百死3生還 出事飛機機齡近40年

2018-05-19 09:58中央社 哈瓦那18日綜合外電報導

國營古巴航空公司一架載有110名乘客和機組員的飛機，今天自哈瓦那起飛不久後墜毀。古巴航空旗下機隊三分之一以上的飛機昨天才因安全考量遭停飛，出事飛機機齡近40年。

古巴國營媒體報導，3名生還者被拉出飛機殘骸後送醫治療，傷勢危急。

古巴航空公司（Cubana de Aviacion）出事的這架波音737客機，今天午間12時08分起飛前往670公里外的東部城市奧爾根（Holguin），起飛不久即墜毀在哈瓦那（Havana）何塞馬蒂機場（Jose Marti airport）附近樹林區，刺鼻濃煙直衝天際。

「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，現場照片顯示，消防人員試圖撲滅飛機殘骸悶燒情況。這架航班DMJ0972號的飛機爆炸後，殘骸散落一地。

從驚人影片中可見，事發後，一名受害者被擔架抬離現場，大批志願者和急救應變人員都在現場協助搶救。

在機場外一間超市工作的49歲民眾路易斯（JoseLuis）表示，他看著飛機起飛，「突然間轉向並墜毀，我們都傻住了」。

法新社報導，將飛機租給古巴航空的墨西哥全球航空（Aerolineas Damojh）表示，機上110人包括6名墨國機組員。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）抵達現場後則表示，機上據信有9名機組人員，但不確定是否算在104名乘客總數之中。

他稍後發布聲明說，已著手調查事故起因。58歲的狄亞士-卡奈上個月剛自勞爾．卡斯楚（Raul Castro）手中接過古巴總統大位。

墨西哥政府表示，出事飛機1979年打造，機組員有5人是墨國公民，包括機師、副機師和3名空服員。

墨西哥全球航空後來發出聲明說，機上機組員還包括一名維修技師。

墨國交通部表示，出事飛機去年11月接受檢查並無異狀。

國營的古巴航空公司機隊老舊，近幾年飽受安全問題困擾，公司旗下逾1/3飛機昨天剛遭正式停飛。

根據Airline Geeks網站，古巴航空公司有16架飛機，平均機齡近10年。古巴民航局以「嚴重」技術和安全問題，包括裂縫和維修問題，下令古巴航空6架An-158飛機停飛。

古巴墨西哥機師

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