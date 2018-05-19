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波音737客機古巴墜毀 傷亡不明

2018-05-19 01:53中央社 哈瓦那18日綜合外電報導

初步報導顯示，一架波音737客機今天在古巴首都哈瓦那（Havana）何塞馬蒂國際機場（Jose Marti International Airport）起飛後不久就墜毀，目前傷亡不明。

根據波音公司資料，波音737（Boeing 737）客機可搭載126至178名乘客。

波音古巴機場

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