親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美國德州聖塔菲高中傳槍響 至少8死 2人被捕

「不要再叫我吸票機」 羅智強槓市黨部初選針對性打壓

北韓揚言退出 川普：川金會依計畫準備中

2018-05-18 22:49中央社 華盛頓17日綜合外電報導

「川金會」確定在新加坡舉行，濱海灣金沙酒店同時也被新加坡媒體點名，可能是會面地點...
「川金會」確定在新加坡舉行，濱海灣金沙酒店同時也被新加坡媒體點名，可能是會面地點。 中央社
分享

北韓近日揚言退出川金會，但川普今天表示，雙方官員仍繼續準備這場峰會。川普軟硬兼施，他向金正恩保證，若棄核將可繼續掌權，若拒絕與美達成協議，北韓可能會遭毀滅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普與北韓領導人金正恩預計6月12日舉行歷史性峰會，若順利舉行，將是美國總統與北韓領袖史上首次會面。

川普向金正恩保證，若放棄核武計畫，金正恩仍能繼續掌權；但也警告金正恩，若拒絕與美國達成協議，北韓可能會「遭毀滅」。

這是北韓本週初連發聲明，重創川金會成功登場的期待後，川普發表最多相關談話的一次。

川普提到北韓時說：「他們繼續協商，好像什麼事都沒發生過一樣。」

川普閱讀北韓聲明相關新聞，並和南韓談過，他說，北韓尚未暗示要取消峰會。

川普說：「如果峰會開得成就開，開不成，我們就會採取下一步行動。峰會可能開得成，也可能開不成，如果開不成，將會很有趣…我們等著瞧。」

川普並警告金正恩未與美國達成非核化協議的另一個選項：北韓遭毀滅及金正恩被趕下台。

他表示：「如果我們不能達成協議，先前直接摧毀利比亞的作法就會再現。」

川普下週仍打算與南韓總統文在寅會面，為川金會作準備。

北韓川普金正恩

相關新聞

3月遭神經毒劑攻擊 前俄羅斯間諜出院

2018-05-18 22:36

馬哈地公布大馬內閣名單 不兼任教長

2018-05-18 21:22

馬來西亞前總理納吉被搜查 財物市值達75億台幣

2018-05-18 20:08

海角七億這樣花 納吉妻傳有700萬元限量柏金包

2018-05-18 22:31

剛果民主共和國伊波拉疫情蔓延 世衛調高風險等級

2018-05-18 19:02

埃及總統罕見決定 開放拉法邊界關卡一個月

2018-05-18 18:42

反恐？抗衡？俄羅斯新軍事基地 鄰近新疆

2018-05-18 18:37

美國USCC報告：中國保護遊戲市場 收割美商利潤

2018-05-18 18:35

在英國中毒的俄國軍情局雙面諜已經出院

2018-05-18 18:16

川普怪習近平影響川金會 專家：陸對兩國走近憂喜參半

2018-05-18 17:49

加航改台灣名稱 加國眾議員抱不平

2018-05-18 17:14

法內政部長：法國破獲新的恐攻陰謀

2018-05-18 15:15

加航改台灣名稱 加國媒體刊投書批評

2018-05-18 14:19

加媒連刊專文 質問加拿大屈從中國壓力

2018-05-18 13:24

打擊賭博成癮 澳洲擬效法英國設投注上限

2018-05-18 12:29

再爆伊波拉！剛果河岸45例23死，與病毒賽跑的緊急狀況

2018-05-18 12:07

台帛關係在他任內不變 帛琉總統因這理由不向中國屈服

2018-05-18 09:35

歐盟將啟動法律 阻卻美國制裁伊朗措施

2018-05-18 01:50

伊波拉病毒疫情擴散 危及剛果首都

2018-05-18 00:32

托拉宣誓就職加泰主席 誓言遵循人民意志

2018-05-18 00:19

菲安全官員分頭出訪 兼顧美俄關係

2018-05-17 23:49

剛果民主共和國 爆發伊波拉疫情

2018-05-17 21:52

盧森堡同志總理結婚3年 嘆在部份國家會坐牢

2018-05-17 21:46
看更多

熱門文章

史上最貴航母！6大黑科技 要遼寧號完敗30年？

2018-05-18 10:00

球迷開球大暴投 捕手竟衝上前向她求婚

2018-05-18 13:44

百年無花果樹吸引他買屋 七年後卻淪夢魘

2018-05-18 10:55

川普：金正恩不棄核 就等著被推翻甚至送命

2018-05-18 08:50

感人！貨車司機買漢堡 一段談話讓他慷慨給6萬小費

2018-05-18 09:27

世界最老女子不快樂！俄128歲阿嬤：長壽是上天懲罰

2018-05-18 11:23

美學者：川普在下1盤棋 金正恩在下2盤棋

2018-05-18 12:29

夏威夷火山出現爆炸式噴發 火山灰雲沖天

2018-05-18 01:42

影／車禍奇景！牛奶巧克力淹腳目比油汙難清

2018-05-18 14:11

馬來西亞前總理納吉被搜查 財物市值達75億台幣

2018-05-18 20:08

花園挖到神祕保險箱 他們帶著寶藏尋找失主歸還

2018-05-18 12:39

4歲女兒才命喪輪下 亞裔女星又傳流產悲劇

2018-05-18 08:48

排除「利比亞模式」非核化 川普試圖挽救川金會

2018-05-18 04:03

不只是王子未婚妻 梅根馬克爾迷人的秘密

2018-05-18 16:13

路透：陸提議將美中貿易逆差減少2,000億美元

2018-05-18 06:19

豬隊友 梅根馬克爾的糟糕親戚們

2018-05-18 11:26

台帛關係在他任內不變 帛琉總統因這理由不向中國屈服

2018-05-18 09:35

白宮也吵Yanny和Laurel 川普回答讓人傻眼

2018-05-18 15:05

影／「在美國給我說英文！」男子種族歧視遭起底圍剿

2018-05-18 18:34

台ADR跟隨台股 除中華電全倒 台積電、日月光跌最重

2018-05-18 07:14

經濟解析／油價破80 美債殖利率破3% 大熊市要來了嗎？

2018-05-18 12:50

川普：川金會若取消 美國會有下一步行動

2018-05-18 03:41

婚禮前夕終確定！肯辛頓宮：查爾斯王子將陪梅根走紅毯

2018-05-18 17:28

美中平衡貿易逆差影響：人民幣將貶值 供應鏈洗牌

2018-05-18 12:41

19日王室大婚 梅根證實父親不出席婚禮

2018-05-17 23:56

美國女大生背步槍拍畢業照 宣揚擁槍自衛權

2018-05-18 10:08

十年後 新德里將成全球人口最多都會

2018-05-18 00:32

家醜拋腦後 梅根微笑參與婚禮最後彩排

2018-05-18 12:40

美提「利比亞模式」去核 北韓想到格達費悲慘下場

2018-05-18 00:32

納吉寓邸搜出手提包 內藏大量現金珠寶

2018-05-18 12:05

川普不看好貿易談判 美股收低、小型股再創新高

2018-05-18 06:42

川普怪習近平影響川金會 專家：陸對兩國走近憂喜參半

2018-05-18 17:49

女兒出閣前夕 梅根母親和英女王共進下午茶

2018-05-18 17:18

德州聖塔菲高中傳槍響 至少8死 2人被捕

2018-05-18 23:06

不滿韓美空戰演習 北韓斥南韓無知無能

2018-05-18 00:28

布侖特油價漲破80美元 三年半新高

2018-05-18 00:45

金正恩變臉恐讓川金會破局 川普懷疑受中國影響

2018-05-18 09:25

歐盟將啟動法律 阻卻美國制裁伊朗措施

2018-05-18 01:50

出售記憶晶片事業案既過關 東芝如今又何去何從？

2018-05-18 10:28

新興市場此刻「比金融海嘯時糟」 升息恐加快

2018-05-18 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top