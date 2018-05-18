北韓揚言退出 川普：川金會依計畫準備中

2018-05-18 22:49 中央社 華盛頓17日綜合外電報導



「川金會」確定在新加坡舉行，濱海灣金沙酒店同時也被新加坡媒體點名，可能是會面地點。 中央社 分享 facebook

北韓近日揚言退出川金會，但川普今天表示，雙方官員仍繼續準備這場峰會。川普軟硬兼施，他向金正恩保證，若棄核將可繼續掌權，若拒絕與美達成協議，北韓可能會遭毀滅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普與北韓領導人金正恩預計6月12日舉行歷史性峰會，若順利舉行，將是美國總統與北韓領袖史上首次會面。

川普向金正恩保證，若放棄核武計畫，金正恩仍能繼續掌權；但也警告金正恩，若拒絕與美國達成協議，北韓可能會「遭毀滅」。

這是北韓本週初連發聲明，重創川金會成功登場的期待後，川普發表最多相關談話的一次。

川普提到北韓時說：「他們繼續協商，好像什麼事都沒發生過一樣。」

川普閱讀北韓聲明相關新聞，並和南韓談過，他說，北韓尚未暗示要取消峰會。

川普說：「如果峰會開得成就開，開不成，我們就會採取下一步行動。峰會可能開得成，也可能開不成，如果開不成，將會很有趣…我們等著瞧。」

川普並警告金正恩未與美國達成非核化協議的另一個選項：北韓遭毀滅及金正恩被趕下台。

他表示：「如果我們不能達成協議，先前直接摧毀利比亞的作法就會再現。」

川普下週仍打算與南韓總統文在寅會面，為川金會作準備。