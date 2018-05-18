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菲美肩並肩演習落幕 強化協同作戰能力

2018-05-18 18:57中央社 馬尼拉18日專電

一年一度的菲美「肩並肩」聯合軍事演習今天落幕，本屆演習的規模與項目都比去年大。官員聲稱，演習強化了兩軍的協同作戰能力，以因應對傳統與非傳統威脅。

第34屆菲美肩並肩聯合軍事演習上午在菲律三軍總部舉行閉幕儀式，美國駐菲大使館代辦克雷車斯基（Michael Klecheski）、菲律賓三軍參謀總長加維斯（Carlito Galvez）、國防部次長魯納（Cardozo Luna）等官員出席。

肩並肩演習菲方指揮官沙拉美（Emmanuel Salamat）致詞時說，這場演習為菲美軍方提供了相互學習的機會，也透過社區工事協助了北呂宋數個貧困地區的居民。

沙拉美說：「今年的肩並肩演習展現了兩軍追求合作與協同作戰能力的承諾與責任。」

肩並肩演習美方指揮官韋德利（Thomas Weidley）說：「菲美兩軍在友誼中成長，造惠了無數民眾，以具凝聚性的團隊的姿態作好準備，隨時因應威脅和平與穩定的挑戰。」

本屆演習5月7日正式開幕，約有5000名菲國士兵與3000名美國士兵參加。

肩並肩公共訊息處今天在聲明中表示，演習項目包括策劃及模擬演習、野地作戰訓練以及民間工事等，聚焦於相互防禦、反恐、人道救援以及災難回應等，主要地點在呂宋島北部。

假定場景包括天災、內亂以及化學、生物、放射物以及核子攻擊等。

在野地作戰訓練方面，菲美軍方舉行了兩棲登陸演習與聯合實彈演習，但未如往年一樣開放媒體採訪。

澳洲軍隊以及日本自衛隊人員也在美國的聯盟旗幟之下，參與了部分項目，英國部隊則派員觀察。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）就任後一度與美國交惡，揚言停止菲美聯合軍事演習，因此去年雙方一共只有5400人參加肩並肩演習，且項目縮限到反恐及人道領域。

今年演習規模明顯較去年浩大，且已恢復往年其他軍事項目。

肩並肩公共訊息處聲明說：「菲美兩軍持續透過肩並肩演習，享有健全、活躍及互惠的夥伴關係，這彰顯了兩軍維護亞太地區安全的堅定承諾。」

演習反恐美軍

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