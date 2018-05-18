一馬公司洗錢要角 大馬媒體稱藏匿台灣

2018-05-18 17:22 中央社 吉隆坡18日專電



馬來西亞報紙報導，涉嫌在「一個馬來西亞發展公司」（1MDB）案中仲介洗錢的馬來西亞籍富商劉特佐，可能藏匿在台灣。

馬來西亞「南洋商報」昨天報導，自從一馬發展公司洗錢案曝光後，其中舞弊嫌疑最大的關鍵人物劉特佐動向成謎。但據可靠消息指出，約35歲的劉特佐可能藏匿在台灣。

不過，馬來西亞與中華民國沒有邦交，因此要引渡劉特佐回馬來西亞接受審訊，有困難。

馬來西亞首相馬哈地數日前在記者會上表示，大概知道劉特佐藏匿之處。只要掌握確實證據，不排除透過國際刑警組織協助將他押回馬來西亞受審。

值得注意的是，劉特佐與台灣淵源不淺，除了可能在台灣置產外，有報導說他2011年花費超過100萬英鎊（約新台幣4041萬元），在杜拜豪華的亞特蘭提斯飯店（Atlantis Hotel）向歌手蕭亞軒求婚，包括安排樂隊彈奏歌曲、透過飛行傘人員贈送珠寶及燃放絢爛的煙花等方式，但最終失敗。

根據2016年11月新聞網站theedgemarkets.com的報導，新加坡金融公司Amicorp Singapore的客戶關係經理、巴西籍35歲的品圖（Jose Renalto CarvalhoPinto）曾透露，劉特佐與新加坡瑞意銀行（BSI）前財富規劃員楊家偉曾在台灣尋找適合投資的房地產。

楊家偉因參與一馬公司洗錢案，於2016年被控4項企圖妨礙司法公正及唆使他人妨礙司法公正罪，罪名成立後，遭新加坡法庭判2年6個月有期徒刑，是一馬公司洗錢案中第3位在新加坡被判刑的人。

2015年7月2日，美國「華爾街日報」揭露，時任馬來西亞首相納吉（Najib Razak）可能將一馬公司的7億美元公款匯入自己的私人帳戶，掀開這家公司負債累累與營運紀錄糟糕的真相。

之後美國、瑞士、新加坡及盧森堡等國的調查單位都在調查一馬公司如何透過發展計劃，挪用龐大資金或涉及洗錢活動，也揭發劉特佐在過程中協助洗錢。