印尼神權游擊隊 獄中遙控恐攻殺軍警

2018-05-18 14:15 中央社 雅加達18日專電



印尼日前發生連串恐攻，本土恐怖組織「神權游擊隊」被指為罪魁禍首，它是伊斯蘭國在印尼最大的分支派系，鎖定獵殺軍警，集團首腦即使在監獄還能搖控恐攻。

雅加達郵報（Jakarta Post）報導，總部設在雅加達的智庫「衝突政策分析研究所」（Institute forPolicy Analysis of Conflict, IPAC）認為，神權游擊隊是伊斯蘭國（ISIS）支持者在印尼最大的分支派系，成員包括「唯一真主游擊隊」（Jamaah AnsharutTauhid, JAT）領袖巴希爾（Abu Bakar Bashir）和支持伊斯蘭國的理論家阿曼（Aman Abdurrahman）。

神權游擊隊的印尼文Jemaah Ansharut Daulah一詞是指「伊斯蘭國團體」的游擊隊員，先前是指宣誓效忠伊斯蘭國領導人巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的任何人，現在則指2015年11月在東爪哇瑪琅（Malang）成立，推選阿曼為精神領袖的組織。

阿曼從事恐怖活動的歷史已久，他在2004年德博（Depok）恐怖攻擊陰謀被捕，判刑7年，服刑期間表現良好，2008年獲釋。

阿曼獲釋後和巴希爾合作，2010年在亞齊（Aceh）設立聯合恐怖主義訓練基地，統整不同組織人士訓練，阿曼再度被捕，被判9年。

即使人在監獄，阿曼仍被控涉及多起印尼恐攻，包括2016年1月雅加達購物中心莎里納（Sarinah）自殺炸彈攻擊。

畢業於「伊斯蘭及阿拉伯研究學院」（Institutefor Islamic and Arabic Studies）的阿曼也被控，涉及去年5月25日發生在雅加達東區、造成3名員警喪生的公車站爆炸案。

值得注意的是，阿曼和他的支持者認為，崇拜偶像國度的所有軍警都應被視為「異教徒」，可以沒收財產及殺害。阿曼甚至主張，移居至敘利亞是所有伊斯蘭國支持者的義務。

2016年莎里納購物中心自殺炸彈事件前，阿曼發布一項伊斯蘭教敕令，在極端組織間廣為流傳。內容為移居至伊斯蘭國，如果無法移居，不論在哪裡，發動聖戰。如果無法發動聖戰或是沒有勇氣，就捐獻財富給願意發動聖戰的人。

上週德博機動警察總部拘留中心發生暴動時，警方與恐怖分子囚犯談判過程中，囚犯要求與阿曼對話。阿曼當時被囚禁在同一個拘留中心。

印尼警察總長狄托（Tito Karnavian）表示，日前泗水發生的自殺炸彈攻擊是因警方逮捕神權游擊隊領袖的刺激，泗水自殺炸彈客則藉由報復性攻擊，回應警方的逮捕行動。

狄托分析，泗水連串炸彈攻擊可能與神權游擊隊在東爪哇的領袖載納（Zaenal Anshari）被判罪有關。

載納涉嫌走私菲律賓軍火給印尼的好戰分子，是神權游擊隊中次於阿曼的第2號領袖人物。）