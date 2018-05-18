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影／60年了還在用！美國夏延山防核碉堡大公開

2018-05-18 08:29聯合報 記者馮克芸╱即時報導

美國和前蘇聯的核武僵局早已在1990年代結束，但隸屬北美空防司令部（NORAD）的地下防核碉堡，自1960年代成立以來，至今仍在運轉中。本月12日是美加兩國合組的北美空防司令部成立60周年紀念日，當局開放外界參觀夏延山防核碉堡，讓人一窺這個「世上最安全的設施」。

夏延山防核碉堡座落在美國科羅拉多州科羅拉多泉市（Colorado Springs）市郊、夏延山（Cheyenne Mountain）地下610公尺處，由兩扇防爆門與外隔絕，那兩扇門的材質是水泥和鋼材，每扇約1公尺厚、重達21公噸。

碉堡內有六座3層樓高、12公尺寬的地道，可通往15棟相連的建物，那些建物都由鋼板打造，下方有避免核爆或地震的巨大圈型彈簧。夏延山的花崗岩和建物的鋼板，還可阻擋核爆產生的破壞性電磁波。

美加兩國當初之所以把北美空防司令部設在科州， 是因為當地接近北美大陸的中心，遠離前蘇聯的轟炸機基地及飛彈發射場。2008年之後，美軍在附近的彼德森空軍基地開設另一個更大規模指揮中心，但指揮作業仍定期返回夏延山碉堡，確保所有人員在危機時整備完善。

北美空防司令部莫爾亨上校（Travis Morehen）說：「夏延山碉堡指揮中心至今一直有技術人員留守，確保各項系統隨時可用，且他們只需極短時間，就能從後勤辦公室來到指揮中心，開始為其他人員的加入做準備。」

位於美國科羅拉多州的夏延山防核碉堡，已有60年歷史，至今仍在使用中。圖為碉堡內3...
位於美國科羅拉多州的夏延山防核碉堡，已有60年歷史，至今仍在使用中。圖為碉堡內3層樓高、12公尺寬的地道。歐新社
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蘇聯美軍空軍

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