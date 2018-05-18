眾院之後 美參院致函世衛為台發聲

2018-05-18 08:26 中央社 華盛頓17日專電



繼聯邦眾議員聯名致函世界衛生組織，聲援台灣參與世界衛生大會後，美13位聯邦參議員今天也首度致函世衛秘書長，敦促他邀請台灣以觀察員身分無條件參與本屆世衛大會。

美國172位跨黨派聯邦眾議員昨天致聯名信，強烈敦促世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）應無條件讓台灣參與今後的世界衛生大會（WHA）。

在眾議院的行動後，參議員盧比歐（Marco Rubio）與台灣連線共同主席梅南迪茲（Robert Menendez）發起，並由參院多數黨黨鞭柯寧（John Cornyn）、另位台灣連線共同主席殷荷菲（James Inhofe）、參院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）等共13名參議員聯名致函譚德塞。這是美國聯邦參議員首度致函世衛為台灣發聲。

信函首先強烈敦促譚德塞邀請台灣以觀察員身分，無條件參與本屆世衛大會與日後會議。

這13名參議員在信函中指出，美國聯邦參議院多年來不分黨派強力支持台灣有意義參與世衛組織。台灣是印度洋太平洋區域最發達的民主國家與經濟體之一，擁有先進的健保體系，並在全球人道救援上有卓越紀錄。台灣能對世衛大會作出諸多貢獻，將台灣排除會造成巨大公共衛生風險。

信函也高度關切世衛去年迫於中國政府在全球孤立並威嚇台灣的行動壓力下，未邀請台灣參與世衛大會的決定。參議員認為，與全球各國就急切的公衛議題協調，對於所有人和所有國家的健康福祉至關重要，不應被任何政府的政治目的挾持。

信函敦促譚德塞恢復台灣有意義參與即將召開的世衛大會，以及在世衛組織架構下的廣泛參與。面對諸多的全球公衛挑戰，這不僅符合台灣利益，也有助於對世衛組織致力於為全人類建立更美好、健康的未來。

第71屆世界衛生大會5月21日於瑞士日內瓦舉行，台灣未獲邀請函。台灣自1997年爭取加入世衛組織，2009年才以觀察員身分參與世衛大會。因政治因素，2017年並未收到世衛大會邀請函，今年則是連續第2年被拒於門外。