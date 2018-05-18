歐盟將啟動法律 阻卻美國制裁伊朗措施

2018-05-18 01:50 中央社 索菲亞17日綜合外電報導



歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）。 路透社 分享 facebook 歐洲聯盟執行委員會主席榮科今天表示，歐盟18日將開始採取行動，阻卻美國對伊朗制裁措施在集團內部造成的效應。這將是致力維護伊朗核子協議的一環。

法新社報導，歐盟領袖今天在保加利亞首都索菲亞召開高峰會，榮科（Jean-Claude Juncker）在會中說：「我們將啟動『阻礙性法律』的程序，目的在抵消美國制裁在歐盟境內的域外效力。我們必須這麼做，明天上午10時30分就要啟動。」