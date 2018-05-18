義大利兩大民粹政黨 通過共同政策方案

2018-05-18 01:45 中央社 羅馬17日綜合外電報導



義大利反體制政黨五星運動（5 Star Movement）消息人士表示，五星運動和極右派聯盟黨（League）的領導人，今天通過籌組聯合政府的共同政策方案。

路透社報導，這名消息人士指出，五星運動黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）和聯盟黨黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）仍在討論應該由誰出任新政府總理，但雙方在這個問題上取得進展。

方案未立即公布。但消息人士指出，內容不包括義大利可能脫離歐元區，也沒提到「可能對義大利的歐盟會員國資格構成任何疑慮」的內容。