菲安全官員分頭出訪 兼顧美俄關係

2018-05-17 23:49 中央社 馬尼拉17日專電



菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。 歐新社 分享 facebook

菲律賓國防部長及國家安全顧問今天起分頭出訪美國及俄羅斯，在總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的「獨立外交」政策下，試圖兼顧菲律賓與美國及俄羅斯的安全防衛關係。

菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）表示，國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）聯同外交部長、內政部代理部長及總統府文官長一行，今天出訪夏威夷5天。

羅倫沙納等人將拜會美軍太平洋司令部（USPACOM）司令哈里斯（Harry Harris），安多隆沒透露雙方可能討論的議題，詢及是否可能談及南海局勢時，僅稱「任何議題都可能提出來討論」。

菲律賓與中國在南海有主權爭議，美國與菲律賓簽有相互防禦協定，雙方具有戰略夥伴關係，前總統艾奎諾三世以「聯美抗中」作為爭奪南海主權的策略。

美國不是南海主權聲索國，但宣稱南海航行自由攸關美國國家利益，因此不時在南海執行「自由航行」任務。

另方面，菲律賓國家安全顧問辦公室今天發布聲明，國家安全顧問艾斯畢倫（Hermogenes Esperon Jr.）18日將訪問莫斯科兩天，同行的有內政部、司法部以及多個安全部門的官員。

聲明說，艾斯畢倫此行目的在強化菲律賓與俄羅斯的安全合作關係，他將拜會俄羅斯國家安全會議祕書長派楚希夫（Nikolai Patrushev），跟進菲律賓與俄羅斯於2017年5月簽署的安全合作備忘錄。

菲律賓與俄羅斯料將在情報交換、能力建構、人員培訓等事務上，尋找合作機制。

杜特蒂2016年6月上任，主張菲國外交必須有獨立性、自主性，才符合現階段的國家利益，他試圖改善菲中關係、加強菲俄交流，2017年5月訪問俄羅斯，見證兩國簽署11份合作文件。

羅倫沙納曾透露，俄羅斯願意提供潛水艇及戰機給菲律賓，協助菲國軍事現代化。

今年5月，菲律賓首度在俄羅斯派駐武官。

但在加強菲國與中、俄關係的同時，菲律賓政府仍繼續維持與美國之間的關係，特別是軍方，即使杜特蒂經常在公開演說中抨擊美國。

2017年5月菲國南部馬拉韋市（Marawi）爆發反恐戰事，美國與俄羅斯均為菲國提供軍事援助。