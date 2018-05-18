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法國軍中恐同壓力 同性戀者寧可不聲張

2018-05-18 00:24中央社 巴黎17日專電

法國承認同性婚姻滿5年，社會上的恐同現象卻未改善，尤其在軍中，有些同性戀者即使已與伴侶正式結婚，因擔心影響前途或怕被盯上，寧願隱藏性傾向。

今天是國際反恐同日，法國新聞電台（Franceinfo）針對軍隊調查，發現恐同現象根深蒂固，比一般環境更難接納同性戀。化名亞歷山大（Alexandre）的軍人說，有些人認為有男子氣概才能當個好軍人，且只有異性戀才有男子氣概。

SOS反恐同協會（SOS homophobie）近日出版年度報告，收錄27歲男子馬爾克（Marc）的見證，他是同性戀者，已與男伴結婚。他的上級軍官有天質疑他的性傾向，意圖逼他出櫃，還問他看到同袍淋浴是否感到興奮，並指同性戀「不符軍隊價值」。

捍衛軍人權益協會（ADEFDROMIL）副主席巴瓦爾（Michel Bavoil）表示，在軍中訓練，經常聽到侮辱性言語，諸如「我們在這裡可不是同性戀」之類的話，即使未必有惡意，還是可能傷害到一些人。

他舉例，一名已出櫃的女軍人在前往非洲執勤前，到醫院就診，醫師在她的病歷上加註「自我表明為同性戀」，這只是給人貼標籤，全無必要。

巴瓦爾曾服務軍旅34年，他以自身經驗表示，同性戀者在軍中不能聲張或出風頭，否則會被視為挑釁，因此幾乎沒人會承認自己是同性戀者。

巴瓦爾認為，是制度令大家封口不談，畢竟大家在軍中都想爭取功勳或晉升，有些同性戀者擔心前途受影響或怕被上級盯上，寧願隱藏性傾向。

法國新聞電台訪問了哈維瑟-希雅爾（DelphineRavise -Giard），她是跨性別者，也是極少數勇於公開性別認同的軍人。報導提到，她選擇公開，難免會受一些傷害，但站出來捍衛自我，讓她更清楚面對歧視時該採取什麼態度和措施。

巴瓦爾和哈維瑟-希雅爾都認為，遭受歧視的同性戀軍人若循一般管道舉報，落入上級手中，後果可能很慘，必須在軍中成立一個獨立的傾訴管道，才能打破這個禁忌話題。

軍人出面見證性傾向歧視的例子很少，沉默的負荷累積到一個程度，有些人會陷入沮喪。近期的一起案例，是去年11月在西北部城市艾弗勒（Evreux），一名同性戀士官因不堪騷擾而自盡。

SOS反恐同協會主席德米耶（Joel Deumier）表示，警察學校每年都有一天反歧視的強制教育訓練日，軍隊也應仿效，「行動是不可或缺的，重要的是傾訴」。

同性戀軍人反恐

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