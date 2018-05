陳時中爭取進WHA 大馬媒體刊登專文

2018-05-17 22:58 中央社 吉隆坡17日專電



衛福部長陳時中。聯合報系記者陳柏亨/攝影 分享 facebook

馬來西亞英文媒體今天刊登衛生福利部長陳時中介紹台灣全民健康保險的專文,幫助馬來西亞民眾了解台灣健保的成果,並傳達台灣想參與世界衛生大會(WHA)的意願。

太陽報(The Sun)今天以Taiwan can help meethealth for all targets(台灣能協助實現全民納保的目標)為題,在第9版新聞論壇刊登這則專文。

專文指出,人口2300萬的台灣雖然不是世界衛生組織的會員,卻早在1995年就做到全民皆有納保了。台灣全民健保開辦整併當時覆蓋率僅約50%的勞保、公保、農保三大職業醫療保險體系,擴展至全民納保的社會保險制度。

有了全民健保,台灣民眾從出生起,不分年齡、貧富或職業,人人均享有平等就醫的權利。另外,在台灣工作或合法居留的外國人士均受全民健保的保障,享有相同的醫療服務。

台灣全民健保制度的經營採取單一保險人、政府的管理模式,健保實施後,國人平均餘命增加,2016年女性平均餘命83.4歲,男性76.8歲,與「經濟合作暨發展組織」(OECD)各主要國家相近。

不過,台灣醫療費用低於大多數歐美先進國家。以平均每人醫療健保支出而言,2016年台灣每人年花費1430美元,僅占該年國內生產毛額(GDP)的6.3%,2017年民眾滿意度高達85.8%,行政成本支出僅約為健保總支出的1%。

專文表示,在全球化的今日,台灣很難單獨對抗各項醫衛挑戰,惟有跨部門與跨國的合作,妥適運用各種可獲取的有限資源,才可建構一個全球公民皆可獲得衛生照護的全球衛生體系,實現世界衛生組織的全民皆健康(health for all)的最終目標。

令人遺憾的是,因為政治干擾,去年第70屆世界衛生大會未邀請台灣以觀察員身份出席。世界衛生組織不僅沒有遵守其憲章,更忽視許多國家和國際醫療團體的普遍要求對台灣展現包容性的聲音。

專文強調,儘管如此,台灣仍然致力於協助加強區域和全球疾病防治網絡,並協助其他國家克服其醫療挑戰。在此背景下,台灣將繼續積極爭取以觀察員身份參與今年第71屆世界衛生大會。