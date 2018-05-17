盧森堡同志總理結婚3年 嘆在部份國家會坐牢

2018-05-17 21:46 中央社 布魯塞爾17日專電



盧森堡總理貝特爾（右）、比利時籍建築師戴斯特內去年5月結婚。歐新社 分享 facebook

今天是國際反恐同日，歐盟重申保護同志及變性者的人權，盧森堡同志總理貝特爾近日因結婚3週年，有感而發表示無法在逾70多個國家慶祝，「因為會被關進監牢」。

今天是國際反恐同恐跨恐雙日，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表茉格里尼 （Federica Mogherini）今天發出聲明，表示歐盟重申對打擊有關對性別認同、性傾向等的岐視及犯罪承諾，並積極推動和保護對同志、雙性戀、跨性別及雙性者（LGBTI）的人權。

歐盟表示，LGBTI經常是暴力和仇視者犯罪的目標，在許多國家，擁有同性伴侶依然被視為犯罪，會被逮捕、監禁，甚至在某些情況下會被處以極刑，但即使在受到保護的國家，因為對同志或變性者的恐懼，社會依舊有偏見並排斥。

倡導人權的歐盟說，今天要向所有促進及保護LGBTI人權者致敬，「你們並不孤單，歐盟永遠與你們同在」。

貝特爾（Xavier Bettel）在5月15日結婚3週年當天在社群媒體上貼出自己依偎在丈夫的肩上相片，表示「超過70多個國家，我不能慶祝自己的結婚3週年紀念，因為我會在監牢裡，甚至更糟」。

律師出身的貝特爾2008年首度公開是同志，2015年與建築師男友結婚， 貝特爾除了是歐盟28國之中第一位與同志結婚的領袖，也是全球第2個舉行同婚的現任國家領袖。

冰島總理西古達朵提（Johanna Sigurdardottir）2010年與作家伴侶結為連理，但是冰島不是歐盟會員國。