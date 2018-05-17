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加航若不把台灣改回來 加國台僑醞釀杯葛

2018-05-17 15:15中央社 多倫多16日專電

圖擷自加航官網
圖擷自加航官網
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加拿大台灣僑界對於加拿大航空將官網訂票系統改台灣為中國一事，群情激憤。在抗議聲中，背著加拿大國旗的加航為什麼會輕易低頭，有無機會挽回，成為關注焦點。

一份透過change.org網站持續進行的「加航磕頭：要加航把台灣改回來」（The Air Canada Kowtow: GetAir Canada to stop referencing Taiwan asbelonging to China）的網路連署，一天下來已突破3000人，連署人數還在攀升中。

卑詩省台灣商會會長張維霖昨天已代表卑詩省973家台商企業，向加航遞交抗議信函。多倫多台灣人社團聯誼會今天召開會議，決定雙管齊下，除致函加航表達台僑抗議立場，也將致函加拿大政府外交部長和交通部長，要求加國站出來、做企業的後盾。

張維霖表示，加航官網決定將台灣改稱中國，是一大錯誤，也非常離譜，對台灣傷害很大，他已聽很多台灣人說以後將「拒搭加航」，畢竟現在大家往來台灣加拿大的選擇很多，不必非選加航不可。

多倫多台灣人社團聯誼會召集人鍾雅澤表示，加拿大各地台僑將設法串連起來，向加航表達抗議，要求加航將官網中的台灣名稱改回來。如果加航不改回來，台僑考慮發起杯葛行動，集體抵制加航。

與此同時，加拿大向來重視自由民主人權，加航明知「改台灣為中國」之舉，既違背事實，也不符合加拿大價值觀，卻仍決定屈服，背後原因值得深究。

旅行業界人士分析指出，和美國幾大航空公司分包中國航線的情況不同，加航是加拿大全國唯一承攬中國航權的航空公司。加航應該是在分析利弊得失之後，吃了秤鉈鐵了心，打算最壞就是失去加台直航航線，也要力保加中航權。

業者指出，加航去年6月恢復停飛多年的台加直航航線，這條航線說起來並不是真正賺錢的重要航線，加航主要是為了在太平洋地區的航線更加完整才決定復航。如果未來加航因為旅客抵制而拒搭等因素，被迫將台加航線減班乃至停飛，損失較大的，可能還是乘客的選擇。

業者還表示，許多台灣人本來就喜歡搭乘華航、長榮往返台加兩地。加航改台灣為中國的事件發生後，據聞華航馬上就要在這兩天推出促銷活動，趁機爭取利多。

至於加航有沒有可能「把台灣名稱改回來」，熟悉加拿大國情的人士指出，想讓加航做出改變，必須有賴於加拿大當地人士的覺醒，認清加航此舉代表的是中國侵犯加拿大主權、讓加拿大價值蒙羞，進而群起對加航施壓，才有可能還給台灣一個公道。

加拿大航線多倫多

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