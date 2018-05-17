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區域內貨幣走軟 歐股小漲

2018-05-17 01:01中央社 倫敦16日綜合外電報導

雖拜區域內貨幣疲軟之賜，但投資人仍被北韓威脅要退出與美國的歷史性峰會所嚇到，歐洲股市今天只微幅上漲。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數漲0.2%，以7734.20點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲0.2%，收在12996.33點。

巴黎CAC 40指數漲0.3%，收5567.54點。

北韓法蘭克福巴黎

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